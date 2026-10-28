به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلام عسگر کریمیان، عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: کانون‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی خادمان رضوی استان اردبیل سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال‌آفرینی پرداخت کردند که منابع آن از حرم مطهر رضوی تأمین شده بود.

وی با اشاره به فعالیت کانون‌های تخصصی و عمومی خدمت رضوی در استان افزود: در حال حاضر ۹۲ کانون تخصصی و عمومی در سطح استان اردبیل به ارائه خدمات مختلف مشغول هستند و تلاش می‌کنیم در آینده تعداد این کانون‌ها را افزایش دهیم.

فعالیت ۵۳ کانون محلات در اردبیل

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان اردبیل با بیان اینکه ۵۳ کانون محلات در شهر اردبیل فعالیت دارند، گفت: معرفی امام رضا (ع) و ترویج معارف رضوی از جمله وظایف این کانون‌هاست که بخش عمده فعالیت‌های آن‌ها در مساجد انجام می‌شود.

سردار کریمیان ادامه داد: کانون‌های ورزشی، سلامت، مشاوره و مددکاری، اردوهای جهادی، زیارت، خانواده و بانوان، قرآن، آموزش، تبلیغات و امور دینی، علمی، ایثار و شهادت، شعر و ادب، کتاب و کتاب‌خوانی و تعلیم‌وتربیت از جمله بخش‌های فعال در مجموعه کانون‌های خدمت رضوی هستند. همچنین هیئت‌های اخت‌الرضا نیز در این مجموعه فعالیت می‌کنند.

اعزام ماهانه ۴۵ زائر اولی به مشهد مقدس

وی با اشاره به برنامه اعزام زائران اولی به مشهد مقدس بیان کرد: هر ماه حدود ۴۵ نفر از افرادی که تاکنون به دلیل مشکلات مالی توفیق زیارت حرم مطهر رضوی را نداشته‌اند، به مشهد اعزام می‌شوند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان اردبیل تصریح کرد: این افراد از میان خانواده‌های دهک‌های درآمدی یک تا چهار انتخاب می‌شوند و هزینه رفت‌وآمد آنان بر عهده مجموعه کانون‌های خدمت رضوی است؛ همچنین اسکان زائران با همکاری حرم مطهر رضوی انجام می‌شود.

ارائه خدمات سلامت با مشارکت داوطلبانه پزشکان و پرستاران

کریمیان با اشاره به فعالیت کانون سلامت خادمان رضوی گفت: بسیاری از پزشکان و پرستاران به‌صورت داوطلبانه به‌عنوان خادمان امام رضا (ع) فعالیت می‌کنند و بخشی از خدمات حوزه سلامت از طریق این کانون ارائه می‌شود.

وی همچنین درباره فعالیت کانون وقف و نذر اظهار کرد: افرادی که قصد دارند نذورات خود را به امام رضا (ع) اختصاص دهند، می‌توانند از طریق سازوکار تعیین‌شده در آستان قدس رضوی اقدام کنند تا با هماهنگی نهادهایی همچون بهزیستی، کمیته امداد و مؤسسات خیریه، گوشت گرم میان نیازمندان توزیع شود.

فعالیت ۲ هزار و ۳۴۶ خادم‌الرضا در اردبیل

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان اردبیل با اشاره به تعداد خادمان رضوی در استان گفت: حدود ۲ هزار و ۳۴۶ نفر خادم‌الرضا در اردبیل فعالیت دارند و این افراد می‌توانند برای حضور در حرم مطهر امام رضا (ع) در بازه زمانی مشخص، نوبت خدمت انتخاب کنند.

سردار کریمیان با اشاره به دیگر اقدامات این مجموعه افزود: تهیه جهیزیه برای زوج‌های نیازمند نیز از جمله برنامه‌های اجرایی است که با مشارکت مردم و خیران انجام می‌شود.

وی همچنین با اشاره به فعالیت موکب امام رضا (ع) از زمان آغاز جنگ رمضان بیان کرد: این موکب به‌صورت روزانه برپا بوده و چایخانه رضوی نیز با کمک‌های مردمی و پشتیبانی آستان قدس رضوی به ارائه خدمات می‌پردازد.