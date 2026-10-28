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۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۰۰

مدیرکل نوسازی مدارس آذربایجان‌غربی: ارومیه به ۲۵۵ مدرسه جدید نیاز دارد

مدیرکل نوسازی مدارس آذربایجان‌غربی: ارومیه به ۲۵۵ مدرسه جدید نیاز دارد

ارومیه - مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌غربی گفت: شهرستان ارومیه برای رسیدن به استانداردهای مطلوب آموزشی به احداث ۲۵۵ مدرسه نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف خدرلو روز چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت فضاهای آموزشی شهرستان ارومیه گفت: تاکنون ۲۵ مدرسه به بهره‌برداری رسیده و عملیات اجرایی ۵۳ مدرسه نیز در حال انجام است.

وی اعتبار موردنیاز برای تأمین این نیاز را حدود ۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار کرد: مدرسه‌سازی تنها به احداث یک ساختمان محدود نمی‌شود، بلکه اقدامی بنیادین برای پرورش استعدادها، ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان، تقویت امید اجتماعی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر آموزشی برای نسل آینده است.

خدرلو ادامه داد: تکمیل فضاهای جانبی و محوطه مدرسه، در کنار احداث ساختمان آموزشی، نقش مهمی در ایجاد محیطی مناسب، ایمن و مطلوب برای حضور دانش‌آموزان و فعالیت کادر آموزشی دارد و رویکرد مجموعه نوسازی مدارس، فراهم‌کردن زیرساخت‌هایی است که علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای آموزشی، از استانداردهای فنی و الزامات ایمنی نیز برخوردار باشند.

ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی ارومیه

فرماندار ارومیه نیز در این جلسه بر تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی و رفع موانع بهره‌برداری از مدارسی که با وجود پیشرفت فیزیکی بالا هنوز به بهره‌برداری نرسیده اند، تأکید کرد.

قهرمان عیوضلو، همچنین نظارت بر حضور و فعالیت معلمان، به‌ویژه در مدارس روستایی، رفع نواقص ایمنی و استانداردسازی مدارس و تقویت مشارکت خیرین مدرسه‌ساز را ضروری دانست.

وی با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن استانداردسازی فضاهای آموزشی شهرستان در اولویت برنامه‌ها، اظهار کرد: ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی و فراهم کردن محیطی مناسب و استاندارد برای تحصیل دانش‌آموزان، نیازمند توجه جدی و مشارکت همه‌جانبه است و خیرین مدرسه‌ساز می‌توانند با حضور مؤثر خود، نقش مهمی در تسریع روند احداث و بهسازی مدارس و رفع کمبود فضاهای آموزشی ایفا کنند.

کد مطلب 6993132

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