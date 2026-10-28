به گزارش خبرگزاری مهر، عارف خدرلو روز چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت فضاهای آموزشی شهرستان ارومیه گفت: تاکنون ۲۵ مدرسه به بهره‌برداری رسیده و عملیات اجرایی ۵۳ مدرسه نیز در حال انجام است.

وی اعتبار موردنیاز برای تأمین این نیاز را حدود ۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار کرد: مدرسه‌سازی تنها به احداث یک ساختمان محدود نمی‌شود، بلکه اقدامی بنیادین برای پرورش استعدادها، ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان، تقویت امید اجتماعی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر آموزشی برای نسل آینده است.

خدرلو ادامه داد: تکمیل فضاهای جانبی و محوطه مدرسه، در کنار احداث ساختمان آموزشی، نقش مهمی در ایجاد محیطی مناسب، ایمن و مطلوب برای حضور دانش‌آموزان و فعالیت کادر آموزشی دارد و رویکرد مجموعه نوسازی مدارس، فراهم‌کردن زیرساخت‌هایی است که علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای آموزشی، از استانداردهای فنی و الزامات ایمنی نیز برخوردار باشند.

ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی ارومیه

فرماندار ارومیه نیز در این جلسه بر تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی و رفع موانع بهره‌برداری از مدارسی که با وجود پیشرفت فیزیکی بالا هنوز به بهره‌برداری نرسیده اند، تأکید کرد.

قهرمان عیوضلو، همچنین نظارت بر حضور و فعالیت معلمان، به‌ویژه در مدارس روستایی، رفع نواقص ایمنی و استانداردسازی مدارس و تقویت مشارکت خیرین مدرسه‌ساز را ضروری دانست.

وی با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن استانداردسازی فضاهای آموزشی شهرستان در اولویت برنامه‌ها، اظهار کرد: ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی و فراهم کردن محیطی مناسب و استاندارد برای تحصیل دانش‌آموزان، نیازمند توجه جدی و مشارکت همه‌جانبه است و خیرین مدرسه‌ساز می‌توانند با حضور مؤثر خود، نقش مهمی در تسریع روند احداث و بهسازی مدارس و رفع کمبود فضاهای آموزشی ایفا کنند.