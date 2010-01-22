علامه محمدتقی بهلول گنابادی از انسان های پاک باخته بود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید جوادجعفری ظهر جمعه در جلسه هماهنگی شورای اجرایی همایش بهلول که در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد گناباد برگزار شد، گفت: بعضی از انسان ها نمادی از ارزش های الهی هستند و کارهای مقدس انسان های پاک باخته می‌خواهد که شخصیت والا و ارزشمند علامه محمد تقی بهلول گنابادی نیز این چنین است.

وی افزود: اگر کسی روزی ذکر مرحوم بهلول کرده باشد ذکر خدا را بر زبان جاری و ساری ساخته است.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در ادامه تصریح کرد: نگاه پژوهش محور و استفاده صحیح از شاخص های مناسب تبلیغاتی بر کیفیت همایش ها می افزاید.

مظاهری ضمن تشکر از پیگیری بر گزار کنندگان این کنگره، بهلول را شخصیتی مثال زدنی دانست.

وی تصریح کرد: در برگزاری همایش ها بهتر است نگاه پژوهش محور و استفاده صحیح از شاخص های مناسب تبلیغاتی در دستور کار باشد.

وی همچنین بر رسانه ای کردن این همایش با توجه به نقش آفرینی ویژه بهلول در قیام مسجد گوهر شاد تاکید کرد.

در این جلسه دکتر آصف زارع رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد نیز کلیتی از وضعیت فعالیت های صورت گرفته در دبیرخانه های این کنگره در گناباد و تهران ارائه نمود.