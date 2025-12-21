به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا محمدی، با تأکید بر ضرورت صیانت از اعتماد عمومی در روند جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای سیل‌زدگان روستای مهرگی، اعلام کرد: مردم تنها از طریق شماره‌حساب‌های رسمی و مورد تأیید نهادهای مسئول نسبت به واریز کمک‌های نقدی اقدام کنند.

وی تصریح کرد: هرگونه دریافت کمک‌های مردمی از طریق حساب‌های شخصی در این موضوع، اقدامی غیرقانونی محسوب می‌شود و دستگاه قضائی بدون اغماض با افراد متخلف برخورد خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر تشکیل پرونده قضائی، حساب‌های مربوطه نیز مسدود می‌شود.

رئیس دادگستری شهرستان سیریک با هشدار نسبت به سوءاستفاده از فضای مجازی افزود: انتشار شماره‌حساب‌های شخصی به‌نام کمک به سیل‌زدگان جرم بوده و با عاملان آن برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تنها شماره‌حساب‌های اعلام‌شده از سوی نهادهای رسمی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، جمعیت هلال‌احمر، سازمان بهزیستی، سپاه و بسیج مجاز به دریافت کمک‌های مردمی برای سیل‌زدگان روستای مهرگی هستند.