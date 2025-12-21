تشکیل هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر در جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جمال‌الدینی فرماندار شهرستان جاسک در نشست انتخاب معتمدین هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر جاسک با اشاره به آغاز رسمی فرآیندهای قانونی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرها، گفت: بر اساس دستور وزیر کشور و تقویم انتخابات، مراحل معرفی و بررسی معتمدین محلی انجام و پس از طی فرآیندهای قانونی و تأیید هیأت نظارت، اعضای هیأت اجرایی مشخص شدند.

وی افزود: هیئت اجرایی انتخابات شهرستان جاسک متشکل از ۱۱ نفر شامل فرماندار به عنوان رئیس، نماینده دادگستری، نماینده ثبت احوال و هشت نفر از معتمدین شهرستان است. همچنین پنج نفر به عنوان اعضای علی‌البدل برای پشتیبانی و استمرار فعالیت‌های اجرایی انتخاب شده‌اند.

فرماندار شهرستان جاسک با بیان اینکه این هیئت مسئول اجرای دقیق و قانونمند انتخابات است، تصریح کرد: ثبت‌نام داوطلبان، بررسی صلاحیت‌ها، رسیدگی به اعتراضات، ساماندهی شعب اخذ رأی و فراهم‌سازی زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف از جمله مهم‌ترین وظایف این هیأت است.

جمال‌الدینی با اشاره به زمان ثبت‌نام داوطلبان خاطرنشان کرد: ثبت‌نام از ۲۱ تا ۲۷ دی‌ماه انجام می‌شود و هیأت اجرایی شهرستان آمادگی کامل برای اجرای این مرحله حساس را دارد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت انتخابات شوراهای اسلامی از همه اقشار مردم به ویژه نخبگان، جوانان، زنان و فعالان اجتماعی خواست با مشارکت آگاهانه و حضوری پرشور زمینه انتخاب افرادی متخصص و کارآمد برای توسعه مدیریت شهری را فراهم کنند.