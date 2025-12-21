خسارات گسترده سیلاب در جنوب کشور مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جزقاسمی، معاون راهبری و نظارت بر بهرهبرداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با اشاره به وقوع سیلاب اخیر در استانهای فارس، کرمان، هرمزگان و بوشهر گفت: بارشهای شدید و حجم بالای روانآبها موجب وارد آمدن خسارت به بخشی از شبکهها و تأسیسات آب و فاضلاب این استانها شد که بلافاصله پس از وقوع حادثه، اقدامات عملیاتی برای مدیریت بحران و تداوم خدماترسانی آغاز شد.
وی افزود: بر اساس جمعبندیهای انجامشده، بیش از ۴۳۱ شهر و روستا در این چهار استان تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتند که مهمترین خسارات شامل شکستگی خطوط انتقال و شبکههای توزیع، تخریب چاهها، موتورخانهها، ترانسهای برق، تأسیسات جانبی و جادههای دسترسی به خطوط آبرسانی بوده است.
جزقاسمی با تأکید بر عملکرد نیروهای عملیاتی صنعت آب و فاضلاب تصریح کرد: با تشکیل مستمر جلسات ستاد مدیریت بحران، آمادهباش کامل تجهیزات و ماشینآلات، اعزام تیمهای واکنش سریع و استفاده از ظرفیت شرکتهای آب و فاضلاب استانها، بخش عمدهای از حوادث در کوتاهترین زمان ممکن رفع و مابقی موارد نیز در دست اقدام قرار دارد.
معاون راهبری و نظارت بر بهرهبرداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: در مناطقی که بهصورت مقطعی دچار افت یا قطع آب شدند، تأمین آب شرب از طریق منابع جایگزین، آبرسانی سیار با تانکر و مدیریت بهرهبرداری از مخازن انجام شد تا از بروز بحران پایدار برای شهروندان جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: پایش مستمر شبکههای آب و فاضلاب، تعمیر خطوط انتقال و توزیع آسیبدیده، رفع گرفتگیهای فاضلاب و بازگرداندن تأسیسات از مدار خارجشده، همچنان با جدیت ادامه دارد و تلاش بر این است که شرایط تمامی مناطق درگیر هرچه سریعتر به وضعیت پایدار بازگردد.
جزقاسمی در پایان تأکید کرد: با وجود گستردگی خسارات ناشی از سیلاب، تلاش شبانهروزی و هماهنگ همکاران صنعت آب و فاضلاب در سراسر مناطق درگیر، نقش مؤثری در کنترل شرایط و تداوم خدماترسانی به مردم داشته و عملیات تکمیلی تا رفع کامل آثار حادثه ادامه خواهد داشت.
