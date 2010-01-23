65 میلیارد تومان زکات در کشور جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، حسین نبی لو جمعه شب در دومین همایش زکات شهرستان دشتستان افزود: طی پنج سال اخیر میزان زکات جمع آوری شده هر ساله نسبت به سال قبل بیش از 100 درصد رشد پیدا کرده است .

وی با بیان اینکه فرهنگ زکات در کشور رایج تر شده است، اظهار داشت: در شورای مرکزی زکات کشور با در نظر گرفتن ساز و کارهای لازم پیش بینی شده است در سال آینده مبلغ هزار میلیارد ریال زکات جمع آوری شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر نیز گفت: در 9 ماهه سال جاری پنج میلیارد و 300 میلیون ریال زکات در استان بوشهر پرداخت شده است.

فرید محبی افزود: در کل شهرستان های استان بوشهر شهرستان دشتستان در دو شاخه سعدآباد و برازجان دارای رتبه اول استانی در امر زکات هستند .