65 میلیارد تومان زکات در کشور جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، حسین نبی لو جمعه شب در دومین همایش زکات شهرستان دشتستان افزود: طی پنج سال اخیر میزان زکات جمع آوری شده هر ساله نسبت به سال قبل بیش از 100 درصد رشد پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه فرهنگ زکات در کشور رایج تر شده است، اظهار داشت: در شورای مرکزی زکات کشور با در نظر گرفتن ساز و کارهای لازم پیش بینی شده است در سال آینده مبلغ هزار میلیارد ریال زکات جمع آوری شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر نیز گفت: در 9 ماهه سال جاری پنج میلیارد و 300 میلیون ریال زکات در استان بوشهر پرداخت شده است.
فرید محبی افزود: در کل شهرستان های استان بوشهر شهرستان دشتستان در دو شاخه سعدآباد و برازجان دارای رتبه اول استانی در امر زکات هستند.
وی اظهار داشت: تشکیل یک کارگروه تخصصی زکات در ساماندهی و ترویج این سنت نیکو، جهت گیری هزینه کرد زکات جمع آوری را با تخصیص اعتبار معادل همان مقدار از سوی وزارت کشور را در راستای ساخت و سازها و عمران و آبادی همان منطقه ضروری است.
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