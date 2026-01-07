به گزارش خبرنگار مهر، سید باقر موسوی نژاد صبح چهارشنبه در نشست با امام جمعه گناوه پیرامون هماهنگی تشکیل کارگروه تخصصی زکات با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ زکات در جامعه بر انجام کار فرهنگی، استفاده از ظرفیت ائمه جمعه و جماعات، رسانه‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی در ترویج فرهنگ زکات تاکید کرد.

رئیس اداره زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر گفت: در راستای ترویج و احیا فرهنگ در جامعه اسلامی با رویکرد شناخت موانع، مشکلات در ابعاد فرهنگی، اجرایی و عملیاتی، کارگروه‌های تخصصی با حضور رؤسای شورای زکات در سطح شهرستان‌ها و بخش‌ها تشکیل، تا با هم فکری و تبادل نظر و نشست‌های کارشناسی، نسبت به احصای چالش‌ها و ارائه راهکارهای جدید عملی و کیفی اقدام شود و نتیجه تلاش و زحمات اعضای کارگروه در قالب بسته پیشنهادی توسط دبیر کارگروه، در نشست شورای زکات استان که با حضور آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و رئیس شورای زکات استان برگزار خواهد شد، ارائه شود.

وی گفت: شناخت مشکلات و چالش‌ها، پیشنهادات عملی در جهت توسعه جذب، راهکارهای توسعه مدیریت هزینه کرد زکات از اهداف تشکیل این کار گروه‌ها است.

در این نشست امام جمعه گناوه به عنوان رئیس کارگروه تخصصی زکات گندم و فطریه تعیین شد که به زودی این کارگروه با حضور ائمه جمعه دیگر شهرستان‌ها تشکیل جلسه می‌دهد تا موضوعات مختلف در این زمینه به صورت کارشناسی بررسی شود.