۵۷ درصد زکات تعهدی امسال استان بوشهر جذب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر سه شنبه در نشست شورای زکات استان با اشاره به اینکه شورای زکات استان در قالب سه کارگروه تخصصی فعالیت میکند، گفت: کارگروه اول، کارگروه اجرایی و پشتیبانی شورای زکات است که مدیریت و محوریت آن با کمیته امداد است و تاکید در این کارگروه استفاده از ظرفیت حداکثری زکات در بخشها و روستاها است.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر بیان کرد: از کارگروههای دیگر شورای زکات، کارگروه ترویج و تبلیغ است که توسط سازمان تبلیغات اسلامی و ظرفیت حوزههای علمیه مدیریت میشود و دیگری کارگروه اطلاع رسانی با محوریت صداو سیما است.
محبی افزود: هدفگذاری زکات در سالجاری ۱۵۰ میلیارد تومان است که تاکنون ۸۵ میلیارد تومان آن یعنی ۵۷ درصد منابعی که باید در سال جاری در قالب زکات جذب میشد، دریافت شده است و این روند افزایشی ادامه دارد.
دبیر شورای زکات استان بوشهر اضافه کرد: سال گذشته ۱۵۵ میلیارد تومان مجموع زکات دریافت شده بود که با توجه به شرایط مناسبی که هم اکنون وجود دارد انتظار میرود امسال تا ۲۰۰ میلیارد تومان هم جمع آوری شود.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به ظرفیتهای خوب پرداخت زکات در استان اظهار داشت: از مجموع ۴۵۰ روستای استان ۲۴۳ روستا دارای قابلیت پرداخت زکات هستند که این ظرفیت میتواند نقش بیبدیلی در رفع محرومیت و تقویت زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی ایفا نماید.
محبی در خصوص نحوه هزینه کرد زکات جمع آوری شده اظهار داشت: مبالغ جمعآوریشده، با رعایت نیت مودیان و بر اساس مصوبات شورای زکات همان منطقه، در امور مختلف عامالمنفعه و حمایت از نیازمندان صرف میشود.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به اینکه زکات میتواند منشأ تحول در حوزه عدالت اجتماعی و ارتقا سطح زندگی در مناطق محروم باشد، تصریح کرد: کمیته امداد با بهرهگیری از منابع حاصل از زکات، طرحهای اشتغالزا و توانمندسازی اقتصادی خانوارها را نیز در اولویت قرار داده و تلاش دارد تا از ظرفیت مشارکتهای مردمی برای خروج پایدار خانوارهای تحت حمایت از فقر استفاده کند.
وی بر لزوم تبیین آثار معنوی و اجتماعی زکات در میان مردم بهویژه روستاییان تأکید داشته و گفت: تسهیل فرآیند پرداخت زکات، ارائه گزارشهای مستمر و شفاف از محل هزینهکرد، هماهنگی مستمر بین دستگاههای مسئول و توسعه برنامههای مشارکتی، از الزامات مهمی است که در مسیر گسترش این فریضه الهی باید با جدیت دنبال شود.
محبی در پایان عنوان کرد: فرهنگ زکات، اگر بهدرستی تبیین و اجرا شود، میتواند نهتنها در کاهش فقر و آسیبهای اجتماعی نقش مؤثر داشته باشد، بلکه به عنوان یک ظرفیت بزرگ اجتماعی، زمینهساز توسعه متوازن و پایدار در روستاهای استان ایجاد نماید.
نظر شما