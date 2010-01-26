مهرداد فرید در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: صداگذاری این فیلم توسط محمود موسوی نژاد در مراحل پایانی است و آلبرت آراکلیان ساخت موسیقی را آغاز کرده است. این فیلم با دوربین red فیلمبرداری شده و برای کران عمومی باید به نسخه 35 میلیمتری تبدیل شود.

رضا عطاران، الناز شاکردوست، بهنوش بختیاری، بیژن بنفشه‌خواه، ملکه رنجبر، مریم امیرجلالی، بروز ارجمند، نادر سلیمانی، مریم سعادت و ارژنگ امیرفضلی و.. بازیگران این فیلم هستند.

"از ما بهتران" داستان روزنامه‌نگاری است که تاکنون هر چه نوشته مورد توجه مردم واقع نشده است. تا اینکه برخلاف رویه معمول گزارش‌هایی عامه‌پسند درباره رمالی می‌نویسد. انتشار این گزارش‌ها گرچه احسان را به عنوان روزنامه‌نگار موفق سر زبان‌ها می‌اندازد، اما به تدریج او را دچار دردسرهای عجیب و غریب می‌کند.

دیگرعوامل تولید فیلم عبارتند از نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: م. فرید، مدیر فیلمبرداری: بایرام فضلی، برنامه‌ریز: علی تهرانی، صدابردار: مرتضی اصلانزاده، صداگذار: سیدمحمود موسوی‌نژاد، طراح صحنه و لباس: سارا سمیعی، طراح چهره‌پردازی: محمدرضا قومی و جانشین تولید: حسین سبزی.

مهرداد فرید پیش از این فیلم‌های سینمایی "آرامش در میان مردگان" و "همخانه" را کارگردانی کرده است.