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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۴۷

ملاقات سفیر جمهوری اسلامی ایران در اروگوئه با شهردار کانلونس

ملاقات سفیر جمهوری اسلامی ایران در اروگوئه با شهردار کانلونس

مجتبی بنی اسد، سفیر ایران در اروگوئه با فرانسیسکو لگنانی، شهردار کانلونس روز دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۴ اوت ۲۰۲۶) ملاقات و در خصوص ظرفیت های همکاری میان ایران و استان کانلونس گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که همزمان با جشن های روز ملی اروگوئه برگزار شد، طرفین ضمن اشاره و یادآوری گذشت بیش از ۱۲۳ سال از آغاز روابط میان دو کشور بر مبنای احترام و دوستی متقابل، به بررسی ظرفیت‌های موجود و توسعه همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری پرداختند.

فرانسیسکو لگانی شهردار کانلونس با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی این استان به ویژه در بخش دامپروری و کشاورزی و دارویی، ایران را بازاری با ظرفیت قابل توجه برای محصولات این استان دانست. همچنین آمادگی این استان را جهت نمایش فیلم های سینمایی ایران جهت نزدیکی و شناخت بیشتر مردم اروگوئه نسبت به مردم، فرهنگ و تمدن چند هزار ساله ایران اعلام نمود.

مجتبی بنی اسد سفیر جمهوری اسلامی ایران با تشریح ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های کشورمان علی رغم تحریم های ظالمانه پس از انقلاب اسلامی، در زمینه های مختلف به ویژه در زمینه های پزشکی، صنعتی، علمی و فناوری، بر آمادگی ایران برای انتقال تجربیات و توسعه هرچه بیشتر همکاری‌های متقابل تاکید کرد.

ملاقات سفیر جمهوری اسلامی ایران در اروگوئه با شهردار کانلونس

به علاوه طرفین توافق کردند گفت‌وگوها را در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنایع دارویی و هچنین انعقاد یادداشت تفاهم خواهرخواندگی عملیاتی کنند.

استان کانلونس از نظر سیاسی، اقتصادی و جمعیت بزرگترین و مهمترین استان اروگوئه پس از پایتخت است. اقتصاد کانلونس بر کشاورزی، دامداری، صنایع غذایی، گردشگری، دارویی و فعالیت‌های صنعتی و تجاری استوار است و به‌دلیل نزدیکی به پایتخت، نقش مهمی در اقتصاد ملی و زنجیره تأمین اروگوئه دارد.

کد مطلب 6927955

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