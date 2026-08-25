ملاقات سفیر جمهوری اسلامی ایران در اروگوئه با شهردار کانلونس

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که همزمان با جشن های روز ملی اروگوئه برگزار شد، طرفین ضمن اشاره و یادآوری گذشت بیش از ۱۲۳ سال از آغاز روابط میان دو کشور بر مبنای احترام و دوستی متقابل، به بررسی ظرفیت‌های موجود و توسعه همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری پرداختند.



فرانسیسکو لگانی شهردار کانلونس با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی این استان به ویژه در بخش دامپروری و کشاورزی و دارویی، ایران را بازاری با ظرفیت قابل توجه برای محصولات این استان دانست. همچنین آمادگی این استان را جهت نمایش فیلم های سینمایی ایران جهت نزدیکی و شناخت بیشتر مردم اروگوئه نسبت به مردم، فرهنگ و تمدن چند هزار ساله ایران اعلام نمود.



مجتبی بنی اسد سفیر جمهوری اسلامی ایران با تشریح ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های کشورمان علی رغم تحریم های ظالمانه پس از انقلاب اسلامی، در زمینه های مختلف به ویژه در زمینه های پزشکی، صنعتی، علمی و فناوری، بر آمادگی ایران برای انتقال تجربیات و توسعه هرچه بیشتر همکاری‌های متقابل تاکید کرد.

به علاوه طرفین توافق کردند گفت‌وگوها را در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنایع دارویی و هچنین انعقاد یادداشت تفاهم خواهرخواندگی عملیاتی کنند.



استان کانلونس از نظر سیاسی، اقتصادی و جمعیت بزرگترین و مهمترین استان اروگوئه پس از پایتخت است. اقتصاد کانلونس بر کشاورزی، دامداری، صنایع غذایی، گردشگری، دارویی و فعالیت‌های صنعتی و تجاری استوار است و به‌دلیل نزدیکی به پایتخت، نقش مهمی در اقتصاد ملی و زنجیره تأمین اروگوئه دارد.