نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تمام توان آماده دفاع از کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار امان‌الله گشتاسبی عصر سه‌شنبه در همایش «عالم تمدن‌ساز» در ارومیه اظهار کرد: دشمن در کنار تلاش برای نفوذ، به دنبال ایجاد اختلاف، گسترش ناامیدی و تضعیف اعتماد عمومی بود تا از این طریق نظام اسلامی را با چالش مواجه کند اما این هدف نیز محقق نشد و انقلاب اسلامی با تکیه بر مردم و انسجام ملی مسیر خود را ادامه داد.

وی اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با جدیت و بهره‌گیری از تمام توان خود آماده دفاع از کشور هستند و با آمادگی کامل در میدان حضور دارند تا اجازه هیچ‌گونه تحرک و تعرضی را به دشمن ندهند

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) ادامه داد: امرپز خصومت‌ها و فشارهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شود، واکنش استکبار جهانی به ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های آنان است، چرا که با شکل‌گیری و تقویت جبهه مقاومت، منافع استکبار در منطقه و جهان به خطر افتاده است.

دشمن به دنبال تهدید، ایجاد هراس و تضعیف روحیه در جامعه است

وی خاطرنشان کرد: دشمنان در جنگ‌های اخیر نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند و امروز تلاش می‌کنند با تهدید، ایجاد هراس و تضعیف روحیه، یاس و ناامیدی را در جامعه ایران گسترش دهند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با اشاره به تلاش قدرت‌های استکباری برای سلطه بر ملت‌ها گفت: در طول تاریخ، قدرت‌های استکباری همواره در پی تسلط بر فکر و اندیشه ملت‌ها بوده‌اند و استثمار یکی از مهم‌ترین شیوه‌های آنان برای سلطه بر کشورها به شمار می‌رود.

سردار گشتاسبی ادامه داد: امام خمینی(ره) با تکیه بر اسلام ناب محمدی(ص)، قرآن و ارزش‌های الهی، انقلاب اسلامی را بنیان نهاد و با ایجاد سدی محکم در برابر استکبار، معادلات قدرت را در منطقه و جهان تحت تاثیر قرار داد.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، اظهار کرد: هزاران مسلمان در فلسطین و غزه جان خود را از دست داده‌اند اما متاسفانه شاهد واکنش و توجه متناسب جامعه جهانی به این جنایات نیستیم. از این رو وظیفه دینی و جهادی ما ایجاب می‌کند در برابر استکبار ایستادگی کنیم و همه توان خود را برای دفاع از اسلام، قرآن، نظام اسلامی و ملت‌های مسلمان به کار بگیریم.

انقلاب اسلامی بر سه رکن اساسی مکتب، رهبری و مردم استوار است

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) انقلاب اسلامی را یک «معروف» دانست و گفت: انقلاب اسلامی بر سه رکن اساسی مکتب، رهبری و مردم استوار است و دشمنان در طول سال‌های گذشته همواره تلاش کرده‌اند این سه رکن را تضعیف کنند اما تاکنون در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده‌اند.

سردار گشتاسبی افزود: مکتب انقلاب اسلامی همان اسلام، ارزش‌های دینی و آموزه‌های قرآنی است و همین مکتب موجب هراس دشمن شده و سبب شده است نظام اسلامی همواره در معرض توطئه و فشار قرار گیرد.

وی رهبری را دومین رکن اساسی نظام اسلامی عنوان کرد و گفت: رهبری در راس نظام اسلامی قرار دارد و دشمن به خوبی می‌داند که تضعیف جایگاه رهبری می‌تواند وحدت و انسجام جامعه را هدف قرار دهد.

مردم در خط مقدم دفاع از انقلاب و کشور قرار گرفته‌اند

سردار گشتاسبی با اشاره به نقش مردم در حفظ و تداوم انقلاب اسلامی اظهار کرد: مردم در طول تاریخ انقلاب اسلامی در تمامی صحنه‌ها حضور داشته و در خط مقدم دفاع از انقلاب و کشور قرار گرفته‌اند و همین حضور، یکی از مهم‌ترین عوامل ناکامی دشمنان بوده است.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: دشمن در این درگیری‌ها تلاش کرد با ایجاد شکاف و نفوذ در میان مردم، شرایط را به نفع خود تغییر دهد. ایجاد ناامنی، کشاندن مردم به خیابان‌ها و فراهم کردن زمینه نفوذ از چند جبهه، از جمله اهداف دشمن در این تحرکات بود.

سردار گشتاسبی افزود: دشمن همچنین تلاش کرد با ایجاد اختلاف میان اقوام و مذاهب، از جمله میان شیعه و سنی و کرد و ترک، انسجام اجتماعی را هدف قرار دهد اما مردم استان در کنار یکدیگر ایستادند و با هوشیاری و آگاهی اجازه ندادند دشمن از این ظرفیت برای ایجاد ناامنی و آشوب استفاده کند.

وی نقش نیروهای مسلح و مجموعه‌های امنیتی را در خنثی کردن این توطئه‌ها مهم دانست و اظهار کرد: نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، مرزبانی و نیروهای امنیتی با آمادگی و حضور موثر خود اجازه نفوذ و تحرک زمینی دشمن را ندادند.