به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم حدود دو سال پیش در دفتر هدایت فیلم تولید شد اما به دلیل مشکلاتی تا امروز نتوانست به نمایش عمومی درآید . اما با توجه به رویکرد فرهنگی دولت دهم، "صد سال به این سالها" پروانه نمایش گرفت و امکان حضور در بخش غیر رقابتی جشنواره فجر را به دست آورد.

در روز چهارم نمایش فیلم‌ها برای اصحاب رسانه در برج میلاد "آناهیتا" و "بیداری رویاها" با توجه به تجربه کاری کارگردانانشان قطعا با استقبال خوبی روبرو می‌شوند و پیش بینی می‌شود در این دو سانس و زمان نمایش "صد سال به این سالها" سالن سینما تقریبا پر باشد.

آناهیتا ششمین فیلم عزیزالله حمید نژاد است که هنوز خاطره دیدن فیلم "اشک سرما" او برای اهالی مطبوعات زنده است. این فیلم که یک موضوع علمی را در بستر روابط انسانی به تصویر کشیده است در ارتباط با موفقیتهای جوانان کشور است . در آن پوریا پورسرخ، میترا حجار و شهاب حسینی در آن بازی می کنند. البته حضور میترا حجار بعد از چند سال دوری از سینما یکی از حاشیه های پررنگ این فیلم است.

نفوذی اولین ساخته احمد کاوری و مهدی فیوضی است که تهیه کنندگی آن را جمال شورجه برعهده دارد. این فیلم بر اساس خاطره یک آزاده ساخته و برگردان به یک اثر سینمایی شده است. در این فیلم جمشید هاشم‌پور، امیر جعفری، نسرین مقانلو، محمد کاسبی، امیرضا دلاوری، علیرام نورایی و... بازی کرده‌اند.

بیداری رویاها کاری از محمد باشه آهنگر است که فیلم "فرزند خاک" وی با توجه به نگاهی که در حوزه دفاع مقدس دنبال می‌کند، اثری متفاوت بود و مورد استقبال قرار گرفت به همین دلیل پیش بینی می‌شود این فیلم نیز مورد توجه منتقدین قرار گیرد. این فیلم روایتگر فضایی متاثر از روابط اجتماعی ناشی از جنگ است. حمید فرخ‌نژاد، هنگامه قاضیانی، امیرحسین آرمان، رز رضوی، سارا خوئینی‌ها و... بازیگران این فیلم هستند.

برخورد خیلی نزدیک اولین فیلم بلند سینمایی اسماعیل میهن دوست نویسنده و منتقد سینمای ایران است که سال 87 جلوی دوربین رفته و در آن حمیدرضاپگاه، لادن مستوفی، سروش صحت و آناهیتا نعمتی بازی می کنند که از ساختار متفاوتی برخوردار است .این فیلم سال 87در جشنواره فیلم شهر به نمایش در آمد.

چراغ قرمز دومین فیلم علی غفاری در ژانر کمدی است، داستان آن درباره بهروز جوان ساده‌دلی است که در اثر اتفاقاتی درگیر ماجرای یک قتل می‌شود و این موضوع ماجراهایی را برای او به ‌وجود می‌آورد. پوریا پورسرخ، الناز شاکردوست، مجید یاسر، انوشیروان ارجمند، نعیمه نظام‌دوست و محسن قاضی‌مرادی بازیگران این فیلم هستند.

صدسال به این سالها فیلمی از سامان مقدم است که حدود دو سال از ساخت آن می گذرد و امسال برای اولین بار در بخش غیر رقابتی جشنواره فجر حضور دارد. این فیلم داستان زنی به نام ایران را در سه دهه پرحادثه روایت می کند. فاطمه معتمد آریا، پرویز پرستویی، رضا کیانیان، هانیه توسلی، علی قربانزاده و علی شادمان در این فیلم بازی کرده‌اند.