ایراندوست سرمربی تیم فوتبال زنان استقلال شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، مریم ایراندوست که در روزهای گذشته پس از توافق با مدیران قرارداد همکاری خود را به امضا رسانده بود، با حضور در باشگاه و برگزاری جلسات هماهنگی رسماً کار خود را به عنوان سرمربی تیم فوتبال زنان استقلال آغاز کرد.
ایراندوست در آمار بازی یکی از موفقترین بازیکنان فوتبال زنان ایران به شمار میرود. او با پیراهن ملوان بیش از ۹۰ بازی رسمی انجام داد، ۴۱ گل به ثمر رساند و همراه این تیم چهار عنوان قهرمانی و شش نایبقهرمانی لیگ برتر فوتبال زنان ایران را کسب کرد.
وی در عرصه مربیگری نیز کارنامهای پربار دارد. مهمترین بخش رزومه او هدایت تیم ملی فوتبال زنان ایران است؛ جایی که توانست تیم ملی را پس از سالهای طولانی به مرحله نهایی جام ملتهای آسیا برساند و نام خود را در تاریخ فوتبال زنان کشور ثبت کند.
ایراندوست همچنین سابقه هدایت تیمهای باشگاهی مطرحی چون ملوان و سپاهان را در کارنامه دارد. او همراه ملوان موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ دسته اول و نایبقهرمانی لیگ برتر شد و با سپاهان نیز عنوان نایبقهرمانی لیگ برتر فوتبال زنان ایران را به دست آورد.
سرمربی جدید تیم فوتبال زنان استقلال دارای مدرک کارشناسی تربیتبدنی و مدرک مربیگری AFC A است و طی سالهای فعالیت خود چندین بار عنوان بهترین مربی فوتبال زنان ایران را کسب کرده است.
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