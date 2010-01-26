تجهیزات جدید مترو در گمرک متوقف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر ربیعی با بیان اینکه برای کاهش سرفاصله حرکت قطارها در ایستگاههای جدید نیازمند ورود سری جدید واگنها و تجهیزات مترو هستیم گفت: مقرر بود تا آخر بهمن ماه چهار قطار جدید به خطوط داخلی مترو وارد شود اما متاسفانه با متوقف ماندن تجهیزات و واگن ها در گمرک این امر محقق نخواهد شد.

وی ادامه داد: برخی از قطعات و تجهیزات قطارهای خط 5 مترو نیز که در کارخانه های واگن سازی در حال آماده سازی هستند در گمرک متوقف مانده که این مسئله روند آماده سازی این قطارها را نیز با مشکل مواجه می کند.

ربیعی با اشاره به اینکه در بین تجهیزات متوقف مانده در گمرک تجهیزات 14 لوکومتیو خط تهران - کرج نیز هست گفت: در صورت ترخیص تجهیزات و واگنهای مترو از گمرک ضمن رفع کمبود واگن در خطوط داخلی و کاهش سرفاصله حرکت قطارها در ایستگاههای تازه به بهره برداری رسیده شاهد بهبود خدمات رسانی در خط تهران - کرج نیز خواهیم بود.

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه همچنین گفت: ایستگاه تازه به بهره برداری رسیده قیطریه در توسعه شمالی خط 1 مترو تهران با وجود، زیاد بودن سرفاصله حرکت قطارها روزانه 15 هزار مسافر را جابه جا می کند.

ربیعی با بیان این مطلب اظهار کرد: ایستگاه قیطریه از 17 دی ماه به بهره برداری رسیده است اما هنوز رسما افتتاح نشده اما از بدو آغاز به کار خود مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تنها در دوهفته نخست بهره برداری از ایستگاه قیطریه تعداد مسافران این ایستگاه به 12 هزار نفر رسیده بود گفت : خوشبختانه سازمان تاکسیرانی نیز در کوتاهترین زمان با تحت پوشش قرار دادن ایستگاه قیطریه و ایجاد خطوط تاکسیرانی برای انتقال مسافران مترو از این ایستگاه به محله های آن محدوده مانند اختیاریه، قیطریه، میدان قدس و... توانست در افزایش مسافران مترو و این ایستگاه نقش خود را به خوبی ایفا کند.