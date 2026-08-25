آتش‌پاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۲۰:۵۱ سه‌شنبه سوم شهریورماه، وقوع آتش‌سوزی در یک شرکت بازیافت زباله واقع در کمربندی شرقی کرمانشاه، محدوده روستای عمه، به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، نیروهای آتش‌نشانی برای بررسی و اطفای حریق به محل اعزام شدند و در مجموع ۳۳ آتش‌نشان با استفاده از ۱۱ دستگاه خودروی سبک و سنگین اطفایی و امدادی در عملیات حضور پیدا کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه ادامه داد: پس از حضور آتش‌نشانان در محل، مشخص شد که محل دپو و انباشت زباله در فضای باز این شرکت دچار حریق گسترده شده است.

قادری بیان کرد: با توجه به حجم آتش و شرایط محل، عملیات اطفای حریق با تلاش مستمر نیروهای آتش‌نشانی ادامه یافت و آتش‌نشانان پس از حدود دو ساعت عملیات موفق شدند حریق را مهار کنند.

وی با اشاره به حضور به‌موقع نیروهای امدادی در محل حادثه گفت: عملیات اطفای حریق با هدف جلوگیری از گسترش آتش به بخش‌های دیگر مجموعه و مهار کامل کانون‌های حریق انجام شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: این حادثه خوشبختانه خسارت جانی نداشته است و علت وقوع آتش‌سوزی در دست بررسی قرار دارد.

قادری در پایان تأکید کرد: بررسی‌های کارشناسی برای مشخص شدن علت دقیق این حادثه ادامه دارد و نتیجه پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.