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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۴۴

"کسی ما را به شام دعوت نمی‌کند" منتشر شد

"کسی ما را به شام دعوت نمی‌کند" منتشر شد

مجموعه داستان "کسی ما را به شام دعوت نمی‌کند" نوشته احمد آرام از سوی نشر افق منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 6 داستان کوتاه است با نامهای "از شما چه پنهان احساس خوشی داشتم"، "چه قدر به هم شبیه بودیم!"، "کنتراست"، "کافه الکترا"، "کسی ما را به شام دعوت نمی‌کند" و "تعادل".

آرام در مجموعه داستان "کسی ما را به شام دعوت نمی‌کند" با ابداع مشبکهایی تاریک-روشن و مجموعه‌ای از تداخلها و نشانه‌ها مخاطب رابه سوی طنزی گزنده پیش می‌برد. او از طریق وهمی ناشناخته همسو با شکلی از دگردیسی فضایی گروتسک را رقم می‌زند.

در این کتاب می‌خوانیم: شاید برای دیگران اهمیتی نداشته که او چند ساله است و چرا در رستورانی نیمه‌ تاریک که محل آدمهای مجرد است این‌گونه تنها و ستم کشیده نشسته‌است؛ اما برای من بسیار مهم و پر اهمیت است که او سی‌ و پنج سال دارد و دو بچه به دنیا آورده که هر دو با یک بیماری مرموز مرده‌اند و هر پزشکی به او توصیه کرده‌است که دیگر بچه‌دار نشود، می‌دانید که او همسر من است...

مجموعه داستان"کسی ما را به شام دعوت نمی‌کند" با شمارگان 2000 نسخه در 168 صفحه و به قیمت 3000 تومان منتشر شده‌است.

کد مطلب 1024319

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