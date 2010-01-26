به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 6 داستان کوتاه است با نامهای "از شما چه پنهان احساس خوشی داشتم"، "چه قدر به هم شبیه بودیم!"، "کنتراست"، "کافه الکترا"، "کسی ما را به شام دعوت نمیکند" و "تعادل".
آرام در مجموعه داستان "کسی ما را به شام دعوت نمیکند" با ابداع مشبکهایی تاریک-روشن و مجموعهای از تداخلها و نشانهها مخاطب رابه سوی طنزی گزنده پیش میبرد. او از طریق وهمی ناشناخته همسو با شکلی از دگردیسی فضایی گروتسک را رقم میزند.
در این کتاب میخوانیم: شاید برای دیگران اهمیتی نداشته که او چند ساله است و چرا در رستورانی نیمه تاریک که محل آدمهای مجرد است اینگونه تنها و ستم کشیده نشستهاست؛ اما برای من بسیار مهم و پر اهمیت است که او سی و پنج سال دارد و دو بچه به دنیا آورده که هر دو با یک بیماری مرموز مردهاند و هر پزشکی به او توصیه کردهاست که دیگر بچهدار نشود، میدانید که او همسر من است...
مجموعه داستان"کسی ما را به شام دعوت نمیکند" با شمارگان 2000 نسخه در 168 صفحه و به قیمت 3000 تومان منتشر شدهاست.
نظر شما