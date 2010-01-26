نتیجه نهایی آزمون ورودی دکتری تخصصی علوم پزشکی فردا اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کلیه پذیرفته شدگان لازم است جهت ثبت نام با همراه داشتن مدارک مورد نیاز از 27 تا 28 بهمن ماه به اداره آموزش دانشگاه محل قبولی مراجعه کنند.

کلیه پذیرفته شدگان لازم است قبل از مراجعه به دانشگاهها در خصوص محل انجام تعهدات عام و خاص در تاریخ 14 بهمن ماه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، مراجعه کنند.

عدم مراجعه و ثبت نام هر یک از پذیرفته شدگان در تاریخهای مقرر به منزله انصراف بوده و هیچگونه اعتراضی در این مورد پذیرفته نخواهد بود لازم به ذکر است اعلام اسامی پذیرفته شدگان صرفا براساس گزینش علمی بوده و مراحل گزینش عمومی پذیرفته شدگان به طور مستقل توسط دانشگاه مربوطه انجام می‌شود.

کسانی که پس از ثبت نام در دانشگاه انصراف دهند به مدت یک سال از شرکت در امتحان محروم خواهند شد.

همچنین افرادی که نسبت به نتیجه آزمون اعتراض دارند مراتب را به ترتیب برحسب مورد صرفا در فرمهایی که در آدرس اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت قرار گرفته به صورت اینترنتی تا ساعت 24 روز پنجشنبه 18 بهمن ماه علام کنند.