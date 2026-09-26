به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله قنبری جمعه شب در اجتماع مردم بابل با اشاره به مفهوم بعثت ملت ایران در بیانات رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: شرایط امروز کشور را باید در چارچوب تجربه تاریخی ملت ایران و سنت‌های الهی مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: آنچه امروز در ایران شکل گرفته، نتیجه سال‌ها ایستادگی مردم و هدایت نظام اسلامی است و دستاوردهای این مسیر را باید در استمرار استقلال و حفظ هویت ملی کشور جست‌وجو کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به فشارهای خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: مسئله را نباید صرفاً به موضوعاتی مانند غنی‌سازی اورانیوم محدود کرد؛ زیرا به اعتقاد وی، بخش مهمی از این تقابل به استقلال کشور و هویت ملی ایرانیان بازمی‌گردد.

دشمن به دنبال ایجاد شکاف در جامعه است

قنبری در ادامه با اشاره به برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه شخصیت‌ها و مسئولان نظام، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای ایجاد بدبینی و انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی صورت گرفته است، اما گذشت زمان موجب شده بخشی از واقعیت‌ها برای مردم روشن شود.

وی با تشبیه برخی ابعاد تقابل کنونی به شرایط تاریخی صدر اسلام، افزود: در این رویارویی، دشمن از ظرفیت‌های مختلف خود استفاده می‌کند تا فشارها را بر ملت ایران افزایش دهد، اما مقاومت و انسجام مردم می‌تواند محاسبات طرف مقابل را با چالش مواجه کند.

این پژوهشگر تاریخ اسلام با تأکید بر ضرورت پرهیز از دامن زدن به نگرانی و ناامیدی، بیان کرد: جامعه نباید تحت تأثیر فضاسازی‌ها و اخبار بی‌اساس قرار گیرد و باید با شناخت درست شرایط، مسیر خود را دنبال کند.

ضرورت حفظ وحدت و پیگیری منافع ملی

قنبری با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آن را نمونه‌ای از حضور سیاسی ایران در عرصه بین‌المللی دانست و گفت: مسئولان باید با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و حمایت مردم، مسیر دفاع از منافع کشور را با جدیت ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران از اصول و ارزش‌هایی که برای آن هزینه داده است، عقب‌نشینی نخواهد کرد و در این شرایط، حفظ وحدت و انسجام اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

قنبری همچنین بر توجه به کلیدواژه‌های انقلاب اسلامی و جایگاه ولایت فقیه تأکید کرد و گفت: استمرار این مفاهیم و حفظ همبستگی مردم از عوامل مهم عبور کشور از فشارهای موجود است.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به آینده ایران اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در صورت تداوم این مسیر می‌تواند علاوه بر ظرفیت‌های دفاعی و نظامی، در حوزه‌های اخلاقی و انسانی نیز نقش مؤثرتری در معادلات جهانی ایفا کند.

این پژوهشگر تاریخ اسلام با استناد به وعده‌های قرآن درباره تغییر شرایط و جابه‌جایی قدرت‌ها، گفت: ایستادگی ملت ایران و حفظ وحدت می‌تواند زمینه عبور از این مرحله را فراهم کند و مانع تحقق اهداف دشمنان شود.