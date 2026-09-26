کمیته ملی المپیک به فاطمه محیطی زاده ۲.۵ میلیارد پاداش داد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محیطی زاده تنها نماینده ایران در ماده هفتگانه مسابقات دوومیدانی بازی های اسیایی بود که ۶ مرحله از رقابت هایش را برگزار کرد اما پیش از حضور در مرحله هفتم و نهایی از ادامه مسابقات بازماند.
این دونده دختر بعد از اینکه در شش ماده رقابت های هفتگانه شرکت کرد از سوی مسئولان برگزار کننده مسابقه، دیسکالیفه شد و اینگونه شانس دستیابی به مدال را از دست داد چراکه او تا پایان مرحله ششم، در جایگاه دوم قرار داشت و از شانس های مسلم مدال اوری به حساب می آمد.
در همین راستا محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک با حضور در هتل «توکیو اینن» محل استقرار تیم ملی دوومیدانی ایران، با فاطمه محیطیزاده دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس کمیته ملی المپیک ضمن دلداری به این ورزشکار جوان از تلاش و عملکرد او در جریان مسابقات قدردانی کرد و تأکید داشت که آنچه فاطمه در میدان مسابقه به نمایش گذاشت برای ورزش ایران ارزشمند و قابل تقدیر است.
با این حال، آنچه برای کمیته ملی المپیک اهمیت دارد تلاشی است که این دختر ورزشکار در میدان مسابقه به نمایش گذاشت؛ تلاشی که در شش ماده و در برابر رقبای قدرتمند آسیایی از جمله دو حریف قدرتمند و رکورد دار میزبان، او را تا آستانه یک افتخار تاریخی برای دوومیدانی زنان ایران پیش برد.
فارغ از اینکه مسئولیت این اتفاق متوجه چه فرد یا مجموعهای باشد، موضوع قطعاً تحت بررسی کمیته ملی المپیک قرار خواهد گرفت و این کمیته قصور یا اشتباه احتمالی را فراموش نخواهد کرد. اما آنچه امروز مورد توجه است، تلاش فاطمه محیطیزاده است؛ دختری که برای افتخارآفرینی ایران تا آخرین لحظه جنگید و شایسته تقدیر است.
بر همین اساس و پس از این دیدار؛ کمیته ملی المپیک تصمیم گرفت مبلغ دو و نیم میلیارد تومان، پاداشی فراتر از مدالی که فاطمه در مسیر کسب آن قرار داشت به این ورزشکار اهدا کند.
این تصمیم فارغ از بررسیهای فنی و اداری درباره اتفاق رخداده اتخاذ شده است؛ موضوعی که فدراسیون دوومیدانی نیز روند بررسی و پیگیری آن را دنبال میکند.
کمیته ملی المپیک تأکید دارد که تلاش یک ورزشکار، حتی اگر نتیجه نهایی آن به هر دلیل در جدول مسابقات ثبت نشود، دیده میشود و ارزش آن برای ورزش ایران محفوظ است. مدالی که از او گرفته شد، ارزش تلاش او را از بین نمیبرد.
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