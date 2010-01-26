سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، فلاح شجاعی با مدرک تحصیلی دکترى شیمی معدنی از اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان است.

رئیس دانشگاه گیلان در مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه گفت: هم اکنون دانشگاه گیلان 159 رشته گرایش دارد که نسبت به سالهای گذشته از رشد خوبی برخوردار است و همچنین رشد و ارتقای اعضای هیئت علمی از مرتبه استادی به دانشیاری نیز قابل توجه است.

عبدالله حاتم زاده ضمن اعلام رشد فضای فیزیکی مورد استفاده در دانشگاه، از افتتاح پروژه های مهمی همچون سالنهای ورزشی و پژوهشکده گیلان شناسی در دهه فجر امسال خبر داد.

"ارسلان دمیرچی" معاون سابق آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان نیزدر این مراسم شرایط فعلی دانشگاه را شرایطی مساعدت جهت رشد و توسعه کمی و کیفی آموزشی دانست.

سرپرست جدید معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیز ضمن تشکر از زحمات " ارسلان دمیرچی " معاون دانشگاه گیلان به ارائه روند مدیریتی خود در دانشکده تا مدیریت امور آموزشی پرداخت و گفت: همیشه از تجارب و مشاوره های اعضای هیئت علمی دانشگاه استفاده کرده و این روند ادامه خواهد داشت.

در ادامه این مراسم حکم سرپرست جدید معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان تحویل و با اهدای لوح تقدیر از زحمات چندین ساله ارسلان دمیرچی تقدیر شد.