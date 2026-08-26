به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی که با حضور وبیناری رئیس‌جمهور پزشکیان برگزار شد، ضمن قدردانی از اهتمام وزیر و مجموعه این وزارتخانه در تکمیل پروژه‌های مهم استان، اظهار کرد: راه‌آهن اردبیل یکی از پروژه‌های تاریخی استان بود که در دولت چهاردهم تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: برآورد هزینه روز پروژه راه‌آهن اردبیل بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان است و بهره‌برداری از این طرح نقش مهمی در توسعه ارتباطات ریلی و زیرساخت‌های استان دارد.

استاندار اردبیل با اشاره به استقبال مردم از حمل‌ونقل ریلی و مسیر اردبیل - مشهد، بیان کرد: به‌مناسبت هفته دولت، قطار اختصاصی اردبیل - تهران نیز راه‌اندازی شد تا دسترسی مردم استان به پایتخت از طریق ریلی تسهیل شود.

امامی یگانه در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر ۲۷هزار واحد مسکن در استان اردبیل در دست اجراست که در ابتدای دولت چهاردهم به‌طور متوسط ۲۵درصد پیشرفت فیزیکی داشتند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تمامی پروژه‌های ساخت مسکن در سطح استان فعال بوده و به حدود ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی رسیده‌اند.

استاندار اردبیل اظهار کرد: با بهره‌برداری امروز، ۲ هزار و ۲۰۰ واحد مسکن به متقاضیان واگذار شده و طبق برنامه‌ریزی اعلام‌شده، تا پایان امسال ۱۳هزار واحد مسکونی نیز در استان به بهره‌برداری می رسد.

امامی یگانه همچنین با اشاره به توسعه شبکه بزرگراهی استان گفت: در دولت چهاردهم تاکنون ۸۳ کیلومتر بزرگراه و ۵ تقاطع غیرهمسطح با هزینه‌ای افزون بر ۶هزار و ۱۰۰میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه امسال نیز ۸۳ کیلومتر دیگر از پروژه‌های بزرگراهی استان به بهره‌برداری می‌رسد، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۹۷ کیلومتر بزرگراه نیز در نقاط مختلف استان در دست اجراست.

استاندار اردبیل بیان کرد: تمامی پروژه‌های حوزه راه و شهرسازی در استان فعال هستند و بخش عمده اعتبارات این پروژه‌ها از محل مصوبات سفر رئیس‌جمهور تأمین شده است.