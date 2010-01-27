نیاز 180 میلیارد ریالی طرح فاضلاب بیرجند برای تکمیل شدن

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد طاهری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اختصاص 180 میلیارد ریال اعتبار طی برنامه پنجم توسعه می تواند موجب تکمیل طرح شود، افزود: با اختصاص این میزان اعتبار کلیه انشعابات فاضلاب مشترکین شهر بیرجند نصب و قابل بهره برداری خواهد بود.

وی از نیاز به ارتقای تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند در طرح توسعه به ظرفیت 42 هزار متر مکعب خبر داد.

طاهری با اشاره به اینکه در طرح توسعه و مدل دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند نیاز به افزایش ظرفیتی به میزان 42 هزار متر مکعب است، اظهار داشت: در طرح توسعه مد نظر این میزان حجم برای تصفیه فاضلاب باید احداث و ارتقا پیدا کند.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی خط انتقال فاضلاب شهر قاین از ابتدای سال 87 آغاز شده است، افزود: این خط انتقال به طول4.5 کیلومتر در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

طاهری با اشاره به تملک زمین تصفیه خانه فاضلاب شهر قاین، تصریح کرد: عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب در داخل شهر قاین با پیشرفت سه کیلومتری در حال حاضر در دست اجرا می باشد.

وی ادامه داد: تامین اعتبار جهت احداث تاسیسات تصفیه خانه و ادامه عملیات شبکه های جمع آوری اصلی و فرعی در دستور کار این شرکت در سال آینده قرار دارد.

وی از پیشنهاد اعتباری به میزان 150 میلیارد ریال جهت تکمیل طرح فاضلاب قاین در برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: با اختصاص سالانه 30 میلیارد ریال طی برنامه پنجم توسعه به طرح فاضلاب شهر قاین این طرح می تواند تکمیل و به اتمام برسد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در پایان میزان بهره مندی مردم استان از خدمات دفع بهداشتی فاضلاب را 17 درصد اعلام کرد و افزود: این میزان نشان دهنده این است که از متوسط کشوری عقب هستیم.