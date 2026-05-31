به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی بعدازظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از آغاز عملیات ساماندهی و ارتقای ظرفیت تصفیهخانههای فاضلاب در سطح استان با اعتبار ۸ هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: پس از تثبیت معضل پسماند، اکنون گام دوم برای کاهش آلودگی منابع طبیعی برداشته شده است.
وی با بیان اینکه حل مشکل پسماند استان وارد مرحله تکمیل شده، تصریح کرد: عزم جدی امروز ما، ساماندهی فاضلابهاست تا شاهد کاهش آلودگی تالابها، رودخانهها و سواحل و ارتقای سلامت عمومی باشیم.
وی افزود: برای اجرای این طرح بزرگ، ۸ همت اعتبار در نظر گرفته شده است و همچنین به هر شهرستان استان مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان برای ساماندهی شبکه فاضلاب و تکمیل زیرساختهای مرتبط اختصاص یافته است.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: توسعه تصفیهخانهها، افزایش ظرفیت مراکز موجود، تکمیل شبکه جمعآوری فاضلاب و جلوگیری از ورود پسابهای آلاینده به طبیعت، مهمترین محورهای این طرح را تشکیل میدهد.
به گفته وی، موضوع فاضلاب در مازندران سالها به عنوان یکی از دغدغههای اصلی مردم و محیطزیست مطرح بود که امروز با نگاه ویژه دولت و حمایت ملی، عملیات ساماندهی آن آغاز شده است.
