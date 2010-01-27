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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۱۸

700 واحد مسکونی توسط خیرین در بوشهر احداث می شود

700 واحد مسکونی توسط خیرین در بوشهر احداث می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ‌ساز استان بوشهر گفت: خیرین مسکن ساز استان بوشهر 700واحد مسکونی جهت اسکان نیازمندان و محرومان در استان بوشهر احداث می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حسین شهبازی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه تأمین مسکن استان بوشهر افزود: این تعداد واحد در شهرهای بوشهر، برازجان، گناوه، خورموج، دیلم، کنگان و دیر ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه این انجمن با مشکل زمین روبرو است، اظهار داشت: متاسفانه تاکنون مشکل تأمین زمین در شهرهای برازجان، گناوه و خورموج برای ساخت مسکن حل نشده است.

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ‌ساز استان بوشهر گفت: هم اکنون این انجمن آماده ایجاد ساخت 200 واحد مسکونی در بوشهر و برازجان، 100 واحد دیلم، کنگان، دیر و خورموج است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر نیز گفت: از 3200 واحد مسکونی سهمیه بنیاد مسکن در سال 87، 2460 واحد به بانک معرفی و تسهیلات 1890 واحد پرداخت شده است.

ابراهیم فرزانه افزود: از سهمیه 45 هزار واحد امسال نیز تاکنون 20 درصد به بانکها معرفی شدند و علت این درصد نیز این است که این اقدام از دو ماه ‌پیش تاکنون آغاز شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر نیز با بیان اینکه تسهیلات 62 واحد مسکونی در بافت فرسوده پرداخت شده است، گفت: تاکنون 190 واحد برای ساخت در بافت‌های فرسوده به بانکها معرفی شده که بانک مسکن تسهیلات 62 واحد را پرداخت کرده است.

علی مقاتلی افزود: برای واگذاری 126واحد استیجاری نیمه تمام در بوشهر منتظر مراجعه تعاونی ‌ها هستیم تا این امر تسریع شود.

کد مطلب 1025068

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