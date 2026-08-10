آرامکو زیر ضرب خنجر یمنی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جم‌جم نوشت: همزمان با تشدید حملات پهپادی پیروزمندانه نیروهای مسلح یمن به مواضع حساس ائتلاف متجاوز در بندر راهبردی المخا و هدف قرار دادن موفقیت‌آمیز پالایشگاه آرامکو در جیزان عربستان، صنعا معادله جدیدی را در میدان نبرد تثبیت کرده است. این تحولات شگرف میدانی که پاسخی قاطع به تجاوزات هوایی و تداوم محاصره ظالمانه علیه ملت مظلوم یمن محسوب می‌شود، پیام روشن مقاومت به متجاوزان سعودی و هم‌پیمانان آنان است.

نیروهای مسلح یمن با قطع خطوط ارتباطی و تسلط کامل بر تحرکات دشمن، هشدار جدی به مزدوران و فریب‌خوردگان داده‌اند تا هرچه سریع‌تر مقرهای نظامی را تخلیه کنند. در بعد سیاسی نیز مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، با تأکید بر استمرار معادله استراتژیک «محاصره در برابر محاصره»، صراحتا اعلام کرد که هر کشوری در جنایات و تحریم‌های ۱۲ ساله با عربستان همراهی کند، متجاوز شناخته شده و هدف مستقیم پاسخ مشروع یمن خواهد بود.

این رویکرد مقتدرانه نمادی آشکار از آن است که نیروهای مقاومت صنعا، ضمن تعیین‌تکلیف قطعی میدان و سلب کامل قدرت مانور از متجاوزان، تنها راه برون‌رفت ائتلاف از باتلاق جنگ یمن را پذیرش کامل صلح عادلانه، شرافتمندانه و مبتنی بر حسن همجواری می‌دانند؛ صلحی که هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از تداوم این جنگ خانمانسوز برای متجاوزان سعودی خواهد داشت.

انهدام انبارهای تسلیحاتی مزدوران

نیروهای مسلح یمن دیروز عملیات گسترده‌ای با موشک‌های بالستیک متعدد و پهپادها علیه تجمعات نیروهای سعودی و انبارهای تسلیحاتی آنها در منطقه المخا اجرا کردند. این حمله در پاسخ به تحرکات مداوم دشمن برای تقویت مواضع و ارسال تجهیزات در ساحل غربی و استان تعز انجام شد. یحیی سریع تأکید کرد اصابت‌ها دقیق بوده و به تخریب وسیع تجهیزات و مهمات منجر شده است. ده‌ها نفر ازجمله چند نظامی سعودی در این عملیات کشته یا زخمی شدند.

پیش از اعلام رسمی، رسانه‌های یمنی از موج اولیه حملات پهپادی در آسمان المخا خبر دادند که مواضع مزدوران را هدف قرار داد. سپس موج دوم با بیش از ۲۰ موشک بالستیک از مناطق تحت کنترل در شرق تعز شلیک شد. ستون‌های دود از محل اصابت‌ها بلند شد و ساکنان محلی از انفجارهای پیاپی خبر دادند. این اقدامات در چارچوب معادله جدید صنعا برای هدف‌گیری فوری هرگونه حضور یا جابه‌جایی نیروهای وابسته به عربستان صورت گرفت.

منبع یمنی در گفت‌وگو با اصحاب رسانه اعلام کرد هدف از این حملات قطع خطوط ارتباطی مزدوران و جلوگیری از انتقال نیرو میان استان‌هاست. نیروهای مسلح همچنین به فریب‌خوردگان یمنی هشدار دادند اردوگاه‌ها را ترک کنند و از تجمع نزدیک افسران سعودی بپرهیزند. بیانیه رسمی نیروهای مسلح یمن این عملیات را منحصر به‌فرد و در خدمت مقابله با محاصره ۱۲‌ساله توصیف کرد. المخا به‌عنوان نقطه راهبردی نزدیک باب‌المندب همچنان در کانون فشارهای میدانی انصارالله باقی‌مانده است.

عملیات پهپادی علیه پالایشگاه سعودی

در همین راستا یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن دیروز اعلام کرد: نیروهای مسلح با یک پهپاد پالایشگاه آرامکو در جیزان عربستان را با دقت کامل هدف قرار دادند. این عملیات در واکنش مستقیم به تجاوز پهپادهای سعودی به حریم هوایی استان‌های صعده و حجه صورت گرفت. سخنگو تأکید کرد اصابت پهپاد دقیق بوده و هدف نظامی حساس را نابود کرده است. صنعا این اقدام را بخشی از معادله پاسخ متقابل به تجاوزات مداوم ریاض دانست.

وزارت انرژی عربستان سعودی بامداد یکشنبه آتش‌سوزی در یکی از تأسیسات وابسته به پالایشگاه آرامکو جیزان را تأیید کرد. تیم‌های آتش‌نشانی امنیت صنعتی آرامکو موفق به مهار آتش شدند و هیچ تلفات جانی گزارش نشد. مقامات سعودی از اعلام علت حادثه خودداری کردند اما زمان وقوع آن با بیانیه انصارالله همزمان بود. این تأسیسات پیش‌تر نیز در تیرماه هدف حملات مشابه قرار گرفته بود.

عملیات پهپادی دیروز نمادی عیان از تداوم توانمندی انصارالله در هدف‌گیری زیرساخت‌های حیاتی انرژی خاندان آل‎سعود است. پالایشگاه جیزان با ظرفیت روزانه حدود ۴۰۰ هزار بشکه از مراکز مهم نفتی جنوب‌غربی عربستان محسوب می‌شود. این حمله همزمان با عملیات گسترده علیه مواضع مزدوران در المخا انجام شد.

هوشیاری نسبت به‎ریزپرنده‌های متخاصم

باوجود پیروزی‎های پی‌درپی مقاومت یمن، نباید نسبت به آرایش جدید مزدوران سعودی غفلت ورزید. ویدئوهای منتشرشده از سوی نیروهای تحت‌الحمایه عربستان نشان می‌دهد که آنها در درگیری‌های چند روز اخیر جبهه‌های مارب و الحدیده از پهپادهای مجهز به گلوله خمپاره علیه مواضع انصارالله استفاده کرده‌اند. این حملات به‌عنوان بخشی از تلاش برای هماهنگی با فناوری پهپادهای سبک مسلح توصیف شده است. تصاویر ادعایی شامل اصابت‌های دقیق به مواضع میدانی است.

ادامه این گزارش‌های اولیه به‎ حملات با پهپادهای مجهز به دید در شب در جبهه الحدیده اشاره دارد. نیروهای وابسته به آل‎سعود ظاهرا از درس‌های سال‌های اخیر برای به‌کارگیری این تجهیزات سبک بهره برده‌اند. ویدئوها عملیات شبانه علیه واحدهای انصارالله را به تصویر می‌کشند. این اقدامات همزمان با تشدید درگیری‌ها در مناطق ساحلی گزارش شده است. در استان حجه نیز ویدئویی از حملات با ریزپرنده‌های مسلح به واحدهای انصارالله منتشر شده است.

پهپادهای مسلح به طیف گسترده‌ای از سامانه‌های بدون سرنشین گفته می‌شود که قابلیت حمل و شلیک سلاح (موشک، بمب، نارنجک، گلوله خمپاره یا کلاهک انفجاری) دارند. این فناوری در یک دهه اخیر به‌ویژه پس از جنگ اوکراین و درگیری‌های خاورمیانه، تحول چشمگیری کرده و از ابزارهای گران‌قیمت نظامی به سامانه‌های نسبتا ارزان و در دسترس تبدیل شده است.

ناکامی زودهنگام پیمان مکه

معاهده دفاعی مکه مابین سعودی، پاکستان و ترکیه با ادعای «حاوی ماده ۵ مشابه ناتو» توسط هاکان فیدان، وزیر امورخارجه آنکارا تبلیغ شد اما کمافی‎السابق، حملات انصارالله به مواضع خاندان آل‎سعود، بدون کوچک‎ترین واکنشی از سمت دوستان جدید ریاض ادامه دارد. درواقع، حملات پهپادی انصارالله به پالایشگاه آرامکو جیزان تنها دو روز پس از امضای پیمان دفاعی مکه میان عربستان، ترکیه و پاکستان، نشان‌دهنده ناکامی زودهنگام این معاهده در ایجاد بازدارندگی واقعی است.

این معاهده که بر پایه تعهد متقابل دفاعی شکل گرفته بود، نتوانست حتی یک لایه حفاظتی حداقلی روی تأسیسات انرژی ساحلی ایجاد کند. این رخداد ارزش عملی پیمان را در برابر تهدیدات پهپادی کم‌هزینه و دقیق زیر سؤال برد و اعتماد به سازوکارهای امنیتی تازه‌تأسیس را تضعیف کرد. تمرکز بر همکاری ترکیه و پاکستان نتوانست خلأ پوشش دفاع هوایی نقطه‌ای را در مناطق مرزی پر کند. نتیجه آن شد که زیرساخت‌های اقتصادی عربستان همچنان در تیررس مستقیم باقی ماندند.