جایزه داستان تاریخی به افتخار سر والتر اسکات تاسیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیبیسی، امسال اولین دوره این جایزه 25 هزار پوندی با انتخاب از میان رمانهای تاریخی که برای اولینبار در سال 2009 در بریتانیا منتشر شدهاند برگزار میشود.
برپا کنندگان این جایزه قصد دارند با برگزاری مراسم این جایزه در خانه تاریخی این نویسنده در مرز اسکاتلند شرایط بازسازی این مکان را هر چه بیشتر فراهم کنند تا در سال 2012 کار تکمیل آن برای بازدید عموم به اتمام رسد.
سر والتر اسکات متولد 1771 رماننویس، شاعر، تاریخدان و زندگینامهنویس اسکاتلندی است که او را اغلب ابداع کننده و یا پدر رمان تاریخی میدانند چراکه وی قالبی را برای این سبک از ادبیات داستانی بهکار بست که تا امروز از آن پیروی شدهاست.
او در آثارش به بازگویی وقایع مهیج مربوط به تاریخ موطنش میپردازد و ماجرای اغلب رمانهای وی به بریتانیا و فرانسه دوران قرون وسطی برمیگردند که شخصیتهای آن را شاهان، ملکهها، رجل سیاسی، مزرعهداران، گدایان و راهزنان تشکیل میدهند.
اسکات از برجستهترین چهرههای رمانتیسیسم بریتانیا محسوب میشود که آثارش هنوز از استقبال بالایی برخوردار است. از آثار معروفش میتوان به آیوانهو، راب روی، بانوی دریاچه و ویورلی اشاره کرد.
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