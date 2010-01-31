دوباره آتش زیر فتنه نیندازیم/ دولت از تصدیگری کنار برود

دبیرکل و اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین روز پنجشنبه در سفری به استان قم با آیات عظام سبحانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی و آیتالله جوادی آملی دیدار کردند. در این سفر همچنین اعضای شورای مرکزی این تشکل با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه المصطفی العالمیه نشستی برگزار کردند و دبیرکل به ارائه گزارشی از فعالیتهای جامعه اسلامی مهندسین در طول ادوار گذشته پرداخت.
به گزارش مهر، محمدرضا باهنر در دیدار اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با آیت الله سبحانی با اشاره به افزایش تلاشهای دشمن در آستانه دهه فجر گفت: استکبار جهانی در آستانه دهه فجر با تحلیلهای سطحی خود میخواهد با بهرهگیری از جنگ نرم و استفاده از فضای مجازی و اینترنت خللی به نظام اسلامی وارد کند.
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باهنر:استکبار جهانی در آستانه دهه فجر با تحلیلهای سطحی خود میخواهد با بهرهگیری از جنگ نرم و استفاده از فضای مجازی و اینترنت خللی به نظام اسلامی وارد کند.
وی افزود: البته دشمنان ما در طول سی سال از عمر انقلاب نتوانستند خللی به نظام اسلامی وارد کنند و راهپیمایی گسترده مردم در 9 دی به خوبی نشان داد که آنها در مقابل این ملت نمیتوانند کاری از پیش ببرند.
وی همچنین با بیان اینکه " بسیاری از اعضای این تشکل سیاسی در دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور فعالی دارند" اظهار کرد: جامعه اسلامی مهندسین همواره در طول بیش از بیست سال فعالیت خود سعی در نقد عادلانه اوضاع و احوال کشور و نیز دولتها را داشته است که البته خوشبختانه در این جهت ما متهم به اصولگرایی هستیم.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: این تشکل از ابتدای فعالیت خود از فرمایشات مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید در مسائل مختلف روز تبعیت کرده و به طور خاص فعالیتهای سیاسی خود را با محوریت روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تنظیم کرده است.
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فتنه اخیر در کشور، هزینههایی وارد کرده که الان مشخص نیست و در آینده متوجه میشویم.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این سفر همچنین گفت: فتنه اخیر هزینههای زیادی به نظام وارد کرده و برخی به موقع و عدهای نیز زودتر به وظیفه خود عمل کردند.
وی خاطرنشان کرد: در این جریانها برخی نیز از مقام معظم رهبری جلوتر افتاده و عدهای نیز تاخیر داشتند، این فتنهها هزینههایی وارد کرده که الان مشخص نیست و در آینده متوجه میشویم.
وی اظهار کرد: خیلی از مسوولان از کارهای روزمره خود بازمانده و ومشغول بازی در زمینی شدهاند که دشمن طراحی کرده است.
مجلس آنقدر قدرت مانور برای دولت گذاشته است که میتواند به دو میلیون یا 70 میلیون نفر یارانه دهد
باهنر ادامه داد: برنامه پنجم قرار بود سه ماهه اول سال تقدیم مجلس شود ولی به تاخیر افتاد و بودجه سال 89 نیز با تاخیر به مجلس ارسال شد.
وی معتقد است: موضوع هدفمند کردن یارانهها نیز ولوله و نگرانی در اذهان ایجاد کرده است، ما خواستیم که با دولت همراهی کنیم و تا جایی که به اصل و اساس ضربه وارد نشود اختیارات را به دولت واگذار کردهایم.
وی ادامه داد: مجلس آنقدر قدرت مانور برای دولت گذاشته است که میتواند به دو میلیون یا 70 میلیون نفر یارانه دهد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هماکنون در مجلس با بحث بودجه مواجه هستیم و ممکن است برنامه سال آینده خیلی مهم نباشد ولی بیرون تحلیل میکنند که آنقدر کشور به هم ریخته که نتوانستند یک برنامه تنظیم کنند.
وی ادامه داد: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران باید جمع شوند و ما را حمایت کنند تا با همان روحیات قبلی و هماهنگیهای گذشته کار را جلو ببریم.
وی تصریح کرد: اگر قرار است فتنه در کشور خاموش شود دوباره نباید آتش زیر آن بیندازیم.
باهنر با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در 19دی ماه گفت: ایشان از اینکه مردم با بصیرت و وظیفهشناس هستند اظهار خوشحالی کردند.
وی همچنین از مسوولان و دستگاههای اجرایی و قضایی خواست که قاطعانه و با جدیت عمل کنند. وی همچنین تاکید کرد که غیرمسوولان در کار مسوولان دخالت نکنند.
باهنر همچنین در دیدار با آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه " جامعه اسلامی مهندسین حدود 20 سال قبل تأسیس شد" تصریح کرد: همواره طی این سالها تلاش کردیم در مسیر و خط روحانیت و مرجعیت و در رأس آن در خط رهبری قدم برداریم و حرکت خودمان را با روحانیت و رهبری هماهنگ کنیم.
وی افزود: استکبار و در رأس آن آمریکا با تحلیلهای سادهانگارانه به فتنههای داخل کشور امید بستند و تلاش جدی میکنند شاید بتوانند خللی در روند رو به ارتقای انقلاب ایجاد کنند.
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استکبار و در رأس آن آمریکا با تحلیلهای سادهانگارانه به فتنههای داخل کشور امید بستند و تلاش جدی میکنند شاید بتوانند خللی در روند رو به ارتقای انقلاب ایجاد کنند.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین همچنین با بیان اینکه " استکبار تحلیل درستی از مردم و انقلاب ما ندارد" اظهارکرد: بر خلاف عرف معمول دیپلماتیک آنها آنقدر سبکسر شدهاند که میبینیم مقامات سیاسی آمریکا شادی خود را از اغتشاشاتی که در کشور رخ داده است نشان میدهند و نمیتوانند این شادی را پنهان کنند.
وی با اشاره به حرکت عظیم مردم در روز 9 دیماه افزود: این حرکت جدید نشان داد که نظام و انقلاب هرروز و هرسال ریشهدارتر، عمیقتر و محبوبتر میشود و مردم به صورت جدیتری از آن دفاع میکنند.
دولت از تصدیگری کنار برود
وی روز جمعه نیز درهمایش جامعه اسلامی مهندسین سیرجان با اشاره به حوادث پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: انتخابات تمام شد و کسانی که مخالفت کردند هزینه سنگینی را برنظام تحمیل کردند. هماکنون این داستان تمام شده و سران فتنه باید پاسخگو باشند.
باهنرخاطرنشان کرد: با این اوصاف درحال حاضر مسوولان اجرایی کشور به دنبال انجام وظایف خود هستند و به فکر ساختن جامعه هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به هدفمند کردن یارانهها در کشورگفت: هدفمند کردن یارانهها، فضای اقتصادی و بهرهوری را افزایش میدهد.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین عنوان کرد: براساس اصل 44 قانون اساسی دولت باید کارحاکمیتی کرده و وارد کارهای تصدیگری نشود و از تصدیگری کنار برود.
باهنر با اشاره به راهاندازی انجمن توسعه کرمان و ظرفیت غنی معادن استان کرمان گفت: دلیلی ندارد استانی که دارای معادن آهن است کارخانه تولید فولاد نداشته باشد.
وی درادامه برفعال کردن بخش خصوصی درکشور تاکید کرد .
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