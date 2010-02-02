کیومرث فتح اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر گفت: سازمان توسعه تجارت ایران تاکید زیادی بر اخذ سهم تسهیلات صادراتی از سرجمع تسهیلات بانکی دارد، این درحالی است که طبق مصوبات دولت، 8 درصد از سرجمع تسهیلات بانکی باید به صادرات اختصاص یابد، در حالیکه براساس اعلام بانک مرکزی متاسفانه در سال گذشته بین 5/1 تا 2 درصد از سرجمع تسهیلات اختصاص داده شده به صادرات اختصاص یافته است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی امر صادرات کشور در کنار صادرکنندگان از این وضعیت گلایه دارد و البته از سیستم بانکی قول گرفته است تا 8 درصد تسهیلات را حتما به بخش خصوصی و صادرکنندگان اختصاص دهد.

گلایه از نرخ سود بانکها

وی تصریح کرد: در نرخ سود تسهیلات تخصیصی به امر صادرات نیز، گلایه های بسیاری وجود دارد، بنا بر این بوده که نرخ سود تسهیلات بانکی برای بخش صادرات 12 درصد باشد، در حالیکه عملا بانکهای دولتی تا 18 درصد نیز نرخ سود را اعمال می کنند و بانکهای خصوصی نیز در مواردی بین 27 تا 28 درصد سود تسهیلات را دریافت می کنند.

به گفته کرمانشاهی، در بخش تسهیلات ارزی نیز یکی از مشکلاتی که مورد گلایه صادرکنندگان است، موضوع نوسانات نرخ ارز به شمار می آید که در این زمینه، جلسات مشترکی میان وزارت بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شده است که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که بحث هجینگ ارزی به ریالی را راه اندازی کند.

وی اظهار داشت: رئیس کل بانک مرکزی این قول را در مهرماه سال جاری و در آستانه روز ملی صادرات عنوان کرد و 4 ماه فرصت خواست تا موضوع هجینگ ارزی به ریالی را راه اندازی کند، ضمن اینکه بهمنی گفته است که نرخ سود تسهیلات ریالی توسط بانکهای دولتی 12 درصد و بانکهای خصوصی بایستی 13 درصد اعمال شود.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: هم اکنون بحث هجینگ ارز به ارز دیگر در کشور وجود دارد و در سیستم بانکی اعمال می شود، اما سیستم هجینگ ارز به ریال اعمال نمی‌شود.

وی اظهار داشت: چنانچه مشکلات مذکور حل شود، به طور قطع صادرکنندگان معضلات کمتری در رابطه با بازپرداخت تسهیلات خود خواهند داشت.

کرمانشاهی گفت: اخیرا مصوبه اختصاص 1/1 میلیارد دلار تسهیلات ارزی به صادرکنندگان با نرخ سود لایبور به علاوه 2 درصد که در مجموع سود حدود 5/3 درصدی را برای صادرکنندگان رقم می زند، ابلاغ شده اما به دلایل مذکور، مورد استقبال چندان صادرکنندگان قرار نگرفته است.

به گزارش مهر، هجینگ به معنای بیمه قیمت در مقابل خطرات احتمالی ناشی از نوسانات قیمت در بازار است که استفاده از این امر می تواند در تسهیل فرایند کاری بانکها، بیمه ها، بورس، صادر کنندگان و ... موثر باشد.