https://mehrnews.com/x3cYrp ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۲۲ کد مطلب 6937487 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۲۲ اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در مشهد مشهد- نماز استغاثه به امام زمان (عج) در صد و هشتاد و هشتمین قرار شبانه مردم انقلابی مشهد اقامه شد. دریافت 20 MB کد مطلب 6937487 کپی شد مطالب مرتبط اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در چناران نماز استغاثه در تجمع شبانه مردم رامیان اقامه شد قرار مشهدی ها به شب ۱۸۸ رسید اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در آستانه اشرفیه بختیاری: حضور مردم در خیابان پاسخ دندانشکن به تهدیدات دشمنان است طاهری: رهبر معظم انقلاب بر حضور مردم در صحنه و حفظ وحدت تأکید دارند ۱۹۰ شب ایستادگی و حضور متوالی مشهدیها در میدان برچسبها استغاثه مشهد بیعت با رهبر انقلاب
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