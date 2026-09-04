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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۲۲

اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در مشهد

اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در مشهد

مشهد- نماز استغاثه به امام زمان (عج) در صد و هشتاد و هشتمین قرار شبانه مردم انقلابی مشهد اقامه شد.

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کد مطلب 6937487

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