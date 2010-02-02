رئیس جمهور از برگزیدگان جشنواره بین المللی خوارزمی تقدیر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، شروین امیری امروز سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه بیست و سومین جشنواره خوارزمی فعالیت خود را از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز کرد، افزود: از مجموع 965 طرح ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، 22 طرح داخلی و 7 طرح خارجی به عنوان طرحهای برتر انتخاب شده اند.

وی افزود: در این دوره از جشنواره، طرحهای پژوهشی در حوزه های برق و کامپیوتر، مکانیک، طرح ویژه، شیمی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه، زیست فناوری، فناوری نانو، مواد و متالورژی و انرژیهای نو، عمران، صنایع و مدیریت فناوری، هنر، معماری و علوم پزشکی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

امیری با بیان اینکه در این دوره از جشنواره بخشهای هوافضا و فناوری اطلاعات به مجموعه رشته های این جشنواره اضافه شده است، اظهار داشت: پس از اعلام فراخوان، 24 طرح در حوزه هوافضا و 18 طرح در حوزه فناوری اطلاعات ارسال شد.

مشاور امور محققان و نوآوران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی با تاکید بر اینکه طرحهای ارسالی با رویکردهایی چون پژوهشهای بنیادی، کاربردی، توسعه ای، نوآوری و اختراع مورد ارزیابی قرار گرفت، اضافه کرد: در این دوره، از مجموع طرحهای ارسالی 22 طرح داخلی و 7 طرح خارجی به عنوان طرحهای برتر برگزیده شدند.

وی اضافه کرد: برگزیدگان خارجی از کشورهای کانادا، ژاپن، چین و یک ایرانی مقیم خارج هستند.

امیری کامست، کامستک، سازمان اکو، سازمان فائو، فدراسیون بین المللی انجمن مخترعان جهان، مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری، اتحادیه همکاریهای منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند، یونسکو و یونیدو را از حامیان این جشنواره ذکر کرد و یادآور شد: در این دوره "طرح کامبو" نیز از حامیان این جشنواره معرفی شده است دفتر مرکزی این طرح در کشور سریلانکا مستقر است.

وی همچنین به حامیان داخلی این جشنواره اشاره کرد و گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستادهوا فضا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بنیاد ملی نخبگان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ساصد، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی و مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران از جمله حامیان داخلی بیست و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی هستند.