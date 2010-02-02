۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۴۷

امیری خبر داد:

رئیس جمهور از برگزیدگان جشنواره بین المللی خوارزمی تقدیر می کند

مشاور امور محققان و نوآوران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی گفت: 29 طرح منتخب داخلی و خارجی بیست و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی یکشنبه 18 بهمن ماه با حضور رئیس جمهور مورد تقدیر قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین امیری امروز سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه بیست و سومین جشنواره خوارزمی فعالیت خود را از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز کرد، افزود: از مجموع 965 طرح ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، 22 طرح داخلی و 7 طرح خارجی به عنوان طرحهای برتر انتخاب شده اند.

وی افزود: در این دوره از جشنواره، طرحهای پژوهشی در حوزه های برق و کامپیوتر، مکانیک، طرح ویژه، شیمی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه، زیست فناوری، فناوری نانو، مواد و متالورژی و انرژیهای نو، عمران، صنایع و مدیریت فناوری، هنر، معماری و علوم پزشکی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

امیری با بیان اینکه در این دوره از جشنواره بخشهای هوافضا و فناوری اطلاعات به مجموعه رشته های این جشنواره اضافه شده است، اظهار داشت: پس از اعلام فراخوان، 24 طرح در حوزه هوافضا و 18 طرح در حوزه فناوری اطلاعات ارسال شد.

مشاور امور محققان و نوآوران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی با تاکید بر اینکه طرحهای ارسالی با رویکردهایی چون پژوهشهای بنیادی، کاربردی، توسعه ای، نوآوری و اختراع مورد ارزیابی قرار گرفت، اضافه کرد: در این دوره، از مجموع طرحهای ارسالی 22 طرح داخلی و 7 طرح خارجی به عنوان طرحهای برتر برگزیده شدند.

وی اضافه کرد: برگزیدگان خارجی از کشورهای کانادا، ژاپن، چین و یک ایرانی مقیم خارج هستند.

امیری کامست، کامستک، سازمان اکو، سازمان فائو، فدراسیون بین المللی انجمن مخترعان جهان، مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری، اتحادیه همکاریهای منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند، یونسکو و یونیدو را از حامیان این جشنواره ذکر کرد و یادآور شد: در این دوره "طرح کامبو" نیز از حامیان این جشنواره معرفی شده است دفتر مرکزی این طرح در کشور سریلانکا مستقر است. 

وی همچنین به حامیان داخلی این جشنواره اشاره کرد و گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستادهوا فضا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بنیاد ملی نخبگان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ساصد، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی و مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران از جمله حامیان داخلی بیست و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی هستند.

