مازندران در مسیر سازندگی/ رشد شاخص های اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، استان مازندران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از استانهای محروم کشور بوده به طوری که شهرها و روستاهای آن کمترین امکانات رفاهی و شهری را داشتند اما پیروزی انقلاب اسلامی و خدمات موثر نظام اسلامی موجب رشد و شکوفایی این استان در بخشهای مختلف شده است.

این استان اکنون در بخش کشاورزی و تولید انواع محصولات کشاورزی حائز رتبه نخست در کشور است و با دارا بودن 2.3 دهم درصد اراضی زیر کشت کشور 8.7 درصد تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده که این شاخص سه برابر میانگین کشوری است.

ارزش اقتصادی حدود 7.5 میلیون تنی محصولات کشاورزی تولید شده در استان بیش از 15 هزار میلیارد ریال بوده که پس از استان فارس مقام دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

هم اکنون بیش از 45 نوع محصول کشاورزی در مازندران کشت می شود که برنج، گندم، جو، سویا، کلزا و ذرت از مهمترین این محصولات است.

میزان تولید برنج این استان یک میلیون و 350 هزار تن بوده که 42 درصد برنج کشور را به خود اختصاص می دهد و از این نظر رتبه اول را در کشور دارد.

این استان با تولید 200 هزار تن گندم، 800 هزار تن سبزی، صیفی و حبوبات کمک شایانی به اقتصاد کشور می کند.

مازندران در بخش باغبانی نیز با تولید یک میلیون و 800 هزار تن مرکبات (رتبه اول در کشور)، 95 هزار تن کیوی (رتبه اول کشور)، سه میلیون اصله نهال زیتون (رتبه اول در کشور) و 200 هزار تن انواع میوه های هسته دار جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارد.

مازندران همچنین با تولید 215 تن انواع گیاهان دارویی و 173 میلیون اصله گل و گیاهان زینتی مقام نخست را در کشور دارد و در بخش دام با تولید هفت درصد گوشت قرمز ، 11 درصد گوشت سفید، هشت درصد شیر، دو درصد تخم مرغ، 4.6 درصد عسل و 30 درصد جوجه یکروزه سهم عمده ای در کشور دارد.

در بخش آبزیان با صید 22 هزار و 308 تن انواع ماهیان استخوانی و 9 هزار و 200 تن پرورش ماهیان سردآبی، تولید و تکثیر لارو ماهیان خاویاری و تولید 36 هزار و 645 تن ماهیان گرمابی خدمات گسترده ای به تامین پروتئین کشور می کند.

در بخش صنعت اکنون سه هزار و 18 واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری در استان مشغول فعالیت هستند که این میزان تا سال 57 فقط 108 واحد بود. میزان سرمایه گذاری در این واحدها 19 هزار میلیارد ریال با ایجاد اشتغال برای 68 هزار و 831 نفر است.

در بخش شهرکهای صنعتی نیز در حالیکه تا سال 1357هیچ شهرک یا ناحیه صنعتی در استان مستقر نبود اما اکنون 38 شهرک و ناحیه صنعتی با هشت هزار و 500 میلیارد ریال سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای 24 هزار نفر در استان فعال است. تعداد معادن فعال استان نیز 166 معدن با اشتغالزایی دو هزار و 437 نفر است.

در بخش آب طول شبکه های توزیع آب شهری شش هزار و 73 کیلومتر و تعداد روستاهای برخوردار از آب آشامیدنی سالم هزار و 673 روستاست.

در بخش نیروی برق نیز تعداد ایستگاه های موجود 120 ایستگاه، ظرفیت ایستگاههای انتقال10 هزار و 611 مگاولت آمپر، طول خطوط انتقال پنج هزار و 547 کیلومتر و تعداد مشترکان یک میلیون و 248 هزار و 564 نفر است.

راه های اصلی ساخته شده بعد از پیروزی انقلاب دو هزار و 301 کیلومتر و راه روستایی هفت هزار و 503 کیلومتر است که به خصوص درساخت راه روستایی خدمات ارزنده ای به روستائیان این استان ارائه شده است.

در بخش آموزش و پرورش نیز شاهد رشد چشمگیر کمی و کیفی در استان هستیم به طوریکه اکنون پنجهزار و 712 آموزشگاه در مقاطع مختلف با 25 هزار و 644 کلاس و 550 آموزشگاه غیر دولتی فعالیت های آموزشی استان را به عهده دارند که 514 هزار و 546 دانش آموز و 40 هزار معلم دراین بخش فعال است.

در سال تحصیلی 88-87 تعداد دانشجویان استان 179 هزار و 310 نفر بود که 33 درصد آنها دردانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می کنند.

در بخش گاز 96 درصد از جمعیت شهری و 62 درصد از جمعیت روستایی از نعمت گاز شهری بهره مند هستند و 724 هزار نفر مشترک شرکت گاز استان هستند.

در بخش مخابرات، اکنون یک میلیون و 883 هزار و 410 نفر دارای شماره تلفن ثابت ،313 روستا دارای ارتباط و مشترکان تلفن همراه یک میلیون و 500 هزار نفر است.

در بخش بازارهای مالی علاوه بر راه اندازی بورس منطقه ای مازندران 731 شعبه بانک دولتی و خصوصی و 423 نمایندگی و باجه بانکی مشغول ارائه خدمات مالی به شهروندان است.

در بخش بهداشت و درمان نیز اکنون 31 بیمارستان دولتی، خصوصی و تامین اجتماعی، سه هزار و 877 تخت بیمارستانی، 503 تخت مراقبتهای ویژه در بخشهای مختلف، 10 دستگاه سی تی اسکن، سه دستگاه ام آر آی، دو دستگاه آنژیوگرافی، دو دستگاه سنگ شکن ، 110 دستگاه دیالیز و هزار و 45 خانه بهداشت با زیرپوشش قرار دادن دو میلیون و 500 هزار نفر، خدمات گسترده به مردم استان ارائه می دهند.

در بخش حمل و نقل دریایی، مازندران با دارابودن چهار بندر فعال نوشهر، امیرآباد و فریدونکنار و نکاء و برخورداری از 338 کیلومتر نوار ساحلی، نزدیکی به کشورهای آسیای میانه و تولید انواع محصولات کشاورزی و صنعتی ظرفیتهای ویژه ای برای توسعه این بخش از حمل و نقل، توسعه صادرات، ارزآوری و ایجاد اشتغال دارد.

در بخش گردشگری استان مازندران با دارابودن سه هزار جاذبه گردشگری طبیعی و تاریخی سالانه پذیرای 15 میلیون گردشگر است که در صورت ساماندهی و برنامه ریزی مدون و دقیق این صنعت می تواند رشد همه جانبه استان را درپی داشته باشد.

مازندران همچنین دارای 82 باب کتابخانه عمومی وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با حدود یک میلیون جلد کتاب و 12 سینمای فعال است.

در این استان چهار هزار و 44 مسجد، دو هزار و 690 تکیه و حسینیه، دو باب اماکن مذهبی اقلیت ها و276بنای تاریخی ثبت شده وجود دارد.

استان مازندران از شمال به دریاچه خزر، از جنوب به استانهای تهران و سمنان ، از غرب به استان گیلان و از شرق به استان گلستان محدود است. آب و هوای مازندران معتدل و مرطوب و نزدیکی به رشته کوههای البرز و دریای خزر علت اصلی این تعادل آب و هوایی است.

مازندران با 23 هزار و 756 کیلومترمربع وسعت و دو میلیون و 922 هزار و 432 نفر جمعیت 1/46 درصد از مساحت و 4/13 درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است.

بر اساس آخرین تقسیمات کشوری این استان دارای 17 شهرستان، 45 بخش ، 52 شهر و 115 دهستان است و 53 درصد از جمعیت استان در شهرها و 47 درصد در روستاها ساکن هستند.