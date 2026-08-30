کاظمی پس از باخت به فیلیپین: حرفی برای گفتن ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان کاظمی پس از شکست ۶۸ بر ۵۶ تیم ملی ایران مقابل فیلیپین گفت: حرف زیادی برای گفتن ندارم. همانطور که مربی گفت، آنها ۲۷ پرتاب آزاد داشتند و ما تنها ۶ پرتاب آزاد اقدام کردیم. شما با این آمار نمیتوانید در یک بازی به پیروزی برسید.
وی ادامه داد: آنها از نظر فیزیکی قدرتمندتر از ما بودند. ما نقشههای خود را به خوبی دنبال نکردیم. به صورت انفرادی تمام بازیکنان حریف را آنالیز کرده بودیم، اما نتوانستیم برنامههای خود را به خوبی اجرا کنیم.
کاظمی در پایان گفت: نمیخواهم عذر و بهانه بیاورم و به فیلیپین تبریک میگویم.
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