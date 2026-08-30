دستورالعمل تشکیل جلسات استانی پزشک خانواده ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در اجرای تصویب‌نامه شماره ۳۶۷۵۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ و پیرو دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات ستاد استانی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، این دستورالعمل با هدف تشکیل و فعال‌سازی ستادهای استانی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با برنامه، ابلاغ شده است.

بر اساس این دستورالعمل، ستاد استانی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با استناد به ماده ۴ آیین‌نامه مربوط و براساس ماده یک همان آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

ترکیب اعضای ستاد استانی

۱. استاندار (رئیس ستاد)

۲. رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان (دبیر ستاد)

۳. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

۴. مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

۵. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

۶. رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

۷. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان

۸. مدیر درمان تأمین اجتماعی استان

۹. مدیرکل بیمه سلامت استان

۱۰. مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان

۱۱. رئیس سازمان نظام پزشکی استان

۱۲. سه نفر از صاحب‌نظران حوزه سلامت به پیشنهاد دبیر ستاد و با حکم استاندار

بر اساس تبصره این ماده، در استان‌هایی که دارای بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هستند، روسای تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی استان عضو ستاد خواهند بود و دبیر ستاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان خواهد بود. در استان تهران نیز دبیر ستاد از بین روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران، توسط وزیر انتخاب می‌شود.

وظایف و اختیارات ستادهای استانی

بر اساس این دستورالعمل، ایجاد هماهنگی و تعامل لازم میان دستگاه‌های اجرایی مربوط برای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، اجرای مصوبات ستاد ملی، هم‌راستاسازی وظایف دستگاه‌های اجرایی با شیوه‌نامه‌ها و مصوبات ستاد ملی و ایجاد هماهنگی فعال میان دستگاه‌های اجرایی مرکز استان برای حسن اجرای برنامه پزشک خانواده و مدیریت خطرات و عوامل مؤثر اجتماعی بر سلامت، از جمله وظایف ستاد استانی است.

همچنین تصویب پیشنهادات دبیرخانه در راستای تحقق اهداف برنامه و مصوبات ستاد ملی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، نظارت بر اجرای برنامه در استان و ارائه گزارش‌های نظارتی و عملکردی در مقاطع سه‌ماهه به ستاد ملی، از دیگر وظایف این ستادها تعیین شده است.

ستاد استانی همچنین موظف است ضوابط و فرآیندهای انجام کار متناسب با شرایط استان را به منظور هماهنگی و تسریع در اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و نیز هماهنگی و اقدام بین‌بخشی در حوزه عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت (SDH)، با رعایت دستورالعمل‌های ستاد کل، تصویب کند.

نظارت بر عملکرد ستادهای شهرستانی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، تضمین حکمرانی داده، رصد و تحلیل شاخص‌های برنامه، ثبت و مستندسازی فرآیند ارائه خدمت، ارزیابی مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت و یکپارچگی اطلاعات استانی برای بازخورد، پایش عملکرد و یادگیری بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی نیز در شمار وظایف ستادهای استانی قرار گرفته است.

بر اساس این دستورالعمل، تعادل منابع و مصارف نظام سلامت در سطح استان و شهرستان، محاسبه سرانه سلامت استان، پایش تغییرات آن در طول زمان و مدیریت بهینه منابع فیزیکی، مالی و اطلاعاتی نیز از وظایف ستاد استانی است.

همچنین ستاد استانی موظف به حمایت‌طلبی و جلب مشارکت همه ارکان اجرایی استان، نهادهای مدنی و صنفی در سطح استان، گروه‌های ذی‌نفع و آحاد مردم در جهت اجرای بهینه برنامه است.

تشکیل جلسات ستاد استانی به صورت ماهانه

در این دستورالعمل تأکید شده است که جلسات ستاد استان هر ماه یک‌بار تشکیل می‌شود، مگر آنکه به تشخیص رئیس ستاد استان موجبی برای تشکیل آن نباشد.

جلسات ستاد استانی با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات ستاد با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌شود.

ستاد استانی می‌تواند به تشخیص دبیر ستاد، از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در نظام سلامت، بدون حق رأی، دعوت به عمل آورد.

بر اساس دستورالعمل، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، رئیس دبیرخانه ستاد استانی خواهد بود و جلسات ستاد نیز بر اساس پیشنهاد دبیر و دستور رئیس ستاد تشکیل می‌شود.

تشکیل دبیرخانه ستاد استانی در دانشگاه علوم پزشکی

دبیرخانه ستاد استانی با وظایف تنظیم دستور کار جلسات ستاد، ارسال دعوتنامه تشکیل جلسات، ابلاغ مصوبات ستاد استانی به مراجع و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و نیز نظارت، پیگیری و پایش اجرای مصوبات ستاد ملی در استان تشکیل می‌شود.

ارائه گزارش عملکرد ماهانه ستاد استانی و ستادهای شهرستانی به دبیرخانه ستاد ملی نیز از وظایف دبیرخانه ستاد استانی تعیین شده است.

بر اساس تبصره این ماده، دعوتنامه‌های تشکیل جلسات ستاد استانی باید حداقل ۷۲ ساعت پیش از تشکیل جلسه برای اعضای ستاد ارسال شود.