ضرورت بصیرت و استقامت مردم در کنار رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه یکشنبه در دیدار با تشکل‌های دینی و هیئت‌های مذهبی مازندران با اشاره به برخی مقاطع تاریخی صدر اسلام، بر ضرورت هوشیاری و همراهی جامعه با رهبری تأکید کرد.

وی با اشاره به دوران حکومت امیرالمؤمنین(ع) اظهار کرد: یکی از عوامل مهم بروز آسیب در آن دوره، فاصله گرفتن بخشی از جامعه و خواص از درک صحیح شرایط و ناتوانی در همراهی با رهبر جامعه بود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران افزود: اگر رهبری از بصیرت و استقامت برخوردار باشد اما مردم و خواص در این مسیر همراهی لازم را نداشته باشند، جامعه اسلامی با مشکلات و آسیب‌های جدی مواجه خواهد شد.

آیت‌الله محمدی لائینی با بیان اینکه امروز کشور از رهبری برخوردار است که از بصیرت و استقامت لازم برخوردار است، گفت: مردم نیز در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که با نشاط، هوشیاری و حضور در صحنه از کشور و نظام حمایت می‌کنند.

وی بر ضرورت حفظ وحدت در شرایط کنونی تأکید کرد و ادامه داد: رضایت خداوند باید بر رضایت مردم مقدم باشد و نباید سخنی بر زبان آورده شود که برخلاف وحدت جامعه باشد یا موجب خدشه به چهره نظام اسلامی شود.

امام‌جمعه ساری همچنین با تقدیر از تلاش‌های رئیس‌جمهور و مجموعه دولت برای خدمت‌رسانی به مردم، نسبت به برخی حاشیه‌ها در بدنه اجرایی کشور هشدار داد.

وی گفت: دولت و مسئولان به‌صورت شبانه‌روزی برای حل مشکلات و خدمت به مردم تلاش می‌کنند، اما گاهی برخی افراد ناصالح که در جایگاه‌های مشاوره‌ای یا مدیریتی حضور دارند، با ایجاد حاشیه موجب می‌شوند خدمات و تلاش‌های مجموعه دولت تحت تأثیر قرار گیرد.

آیت‌الله محمدی لائینی بر ضرورت دقت بیشتر مسئولان در انتخاب مشاوران و افراد مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و افزود: باید مراقبت شود افرادی که در اطراف مسئولان قرار می‌گیرند، با رفتار و تصمیمات خود زمینه حاشیه‌سازی و زیر سؤال رفتن خدمات دولت را فراهم نکنند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در پایان برای سلامتی رهبر معظم انقلاب، حفظ یکپارچگی و وحدت ایران اسلامی و تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج) دعا کرد.