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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۳

ضرورت بصیرت و استقامت مردم در کنار رهبری

ضرورت بصیرت و استقامت مردم در کنار رهبری

ساری- نماینده ولی‌فقیه در مازندران با بیان اینکه بصیرت و استقامت مردم در کنار رهبری از عوامل مهم حفظ نظام اسلامی است، بر نقش مردم در حفظ انسجام نظام اسلامی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه یکشنبه در دیدار با تشکل‌های دینی و هیئت‌های مذهبی مازندران با اشاره به برخی مقاطع تاریخی صدر اسلام، بر ضرورت هوشیاری و همراهی جامعه با رهبری تأکید کرد.

وی با اشاره به دوران حکومت امیرالمؤمنین(ع) اظهار کرد: یکی از عوامل مهم بروز آسیب در آن دوره، فاصله گرفتن بخشی از جامعه و خواص از درک صحیح شرایط و ناتوانی در همراهی با رهبر جامعه بود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران افزود: اگر رهبری از بصیرت و استقامت برخوردار باشد اما مردم و خواص در این مسیر همراهی لازم را نداشته باشند، جامعه اسلامی با مشکلات و آسیب‌های جدی مواجه خواهد شد.

آیت‌الله محمدی لائینی با بیان اینکه امروز کشور از رهبری برخوردار است که از بصیرت و استقامت لازم برخوردار است، گفت: مردم نیز در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که با نشاط، هوشیاری و حضور در صحنه از کشور و نظام حمایت می‌کنند.

وی بر ضرورت حفظ وحدت در شرایط کنونی تأکید کرد و ادامه داد: رضایت خداوند باید بر رضایت مردم مقدم باشد و نباید سخنی بر زبان آورده شود که برخلاف وحدت جامعه باشد یا موجب خدشه به چهره نظام اسلامی شود.

امام‌جمعه ساری همچنین با تقدیر از تلاش‌های رئیس‌جمهور و مجموعه دولت برای خدمت‌رسانی به مردم، نسبت به برخی حاشیه‌ها در بدنه اجرایی کشور هشدار داد.

وی گفت: دولت و مسئولان به‌صورت شبانه‌روزی برای حل مشکلات و خدمت به مردم تلاش می‌کنند، اما گاهی برخی افراد ناصالح که در جایگاه‌های مشاوره‌ای یا مدیریتی حضور دارند، با ایجاد حاشیه موجب می‌شوند خدمات و تلاش‌های مجموعه دولت تحت تأثیر قرار گیرد.

آیت‌الله محمدی لائینی بر ضرورت دقت بیشتر مسئولان در انتخاب مشاوران و افراد مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و افزود: باید مراقبت شود افرادی که در اطراف مسئولان قرار می‌گیرند، با رفتار و تصمیمات خود زمینه حاشیه‌سازی و زیر سؤال رفتن خدمات دولت را فراهم نکنند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در پایان برای سلامتی رهبر معظم انقلاب، حفظ یکپارچگی و وحدت ایران اسلامی و تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج) دعا کرد.

کد مطلب 6932327

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