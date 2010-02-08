جشنواره تئاتر کودک باید در تهران برگزار شود

منوچهر اکبرلو درباره وضعیت تئاتر و جشنواره تئاتر کودک و نوجوان به خبرنگار مهر گفت: به نظر من جشنواره تئاتر کودک و نوجوان نیز دچار همان آفت‌هایی است که دیگر جشنواره‌های ریز و درشت تئاتری هستند. یعنی جدای جریان رایج تئاتری حرکت می‌کنند و حجم زیادی از بودجه و انرژی اهالی تئاتر را به خود مشغول می‌کنند بدون آنکه تأثیری بر رشد تئاتر کشور داشته باشند.



مدرس و مؤلف با سابقه تئاتر کودک و نوجوان خاطرنشان کرد: جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در چهار سال گذشته به دلیل ناهماهنگی بین مسئولان شهر اصفهان و مسئولان جشنواره در مرکز هنرهای نمایشی از نظر برنامه‌ریزی نتوانسته است کیفیت دلخواه نمایشگران تئاتر کودک و نوجوان را برآورده کند ، به این دلیل بیشتر حواشی آن به یادها مانده است تا نمایش‌هایی به صحنه رفته‌اند. تنها نقطه قوت جشنواره در چهار سال اخیر انتشار کتاب‌های آموزشی در زمینه تئاتر کودک و نوجوان بوده که بر اساس علایق شخصی آقای رحماندوست و همت کسانی چون حسین فدایی‌حسین و سیدصادق موسوی انجام گرفت.



اکبرلو ادامه داد: جشنواره تئاتر کودک و نوجوان نیز مانند دیگر جشنواره‌های تئاتری هیچگاه نتوانسته از پتانسیل خود برای رشد یا ایجاد انگیزه در نمایشگران کودک و نوجوان استفاده کنند. در نتیجه به نظر می‌رسد پس از تجربه چهار سال اخیر نیازمند تجدید نظر اساسی در برگزاری جشنواره هستیم. با وجود آنکه معتقدیم باید به تئاتر در شهرستان‌ها بها داد اما حداقل جشنواره تئاتر کودک و نوجوان چاره‌ای ندارد جز اینکه در تهران برگزار شود. انتقال جشنواره به هر شهر دیگری جز تهران مشکلات سال‌های اخیر را تکرار می‌کند. ضمن اینکه با حضور رحماندوست در جشنواره امیداوریم روند تولید کتب مربوطه استمرار پیدا کند.



وی درباره دلیل استفاده نشدن از پتانسیل جشنواره تئاتر کودک و نوجوان جهت ایجاد انگیزه در نمایشگران کودک و نوجوان اظهار داشت: جشنواره‌های تئاتری بدون هدف بلندمدت برگزار می‌شوند، در نتیجه مدیران زمانی که به جشنواره می‌پردازند صرفا درگیر امور تدارکاتی می‌شوند. همچنین رقابتی بودن جشنواره از آنجایی که تساوی مناسبی در بین اهالی تئاتر ندارد تنها به سوء‌تفاهمات،‌ دشمنی‌ها و حاشیه‌ سازی‌ها دامن می‌زند. همه این‌ها به فضای صمیمی لازم برای تئاتر کودک و نوجوان آسیب می‌رساند.



اکبرلو اظهار امیدواری کرد مصطفی رحماندوست در مقام دبیر دوره هفدهم جشنواره تئاتر کودک و نوجوان با بررسی چهار دوره اخیر جشنواره تحولی در شکل برگزاری جشنواره به وجود آورد و جایگاه مناسبی برای تشکل‌های غیر دولتی به ویژه انجمن تئاتر کودک و نوجوان و انجمن نمایشنامه نویسان کودک و نوجوان در جشنواره هفدهم ایجاد کند.