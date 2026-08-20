جنگ اخیر فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی دفاع مقدس گفت: در آستانه برگزاری هفته دفاع مقدس قرار داریم و رشادت، ایثار، ازخودگذشتگی و قهرمانیهای نیروهای مسلح و مردم و همچنین حمایت مسئولان از نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و جنگ اخیر، حاصل و برآیند مجموعه اقدامات و فعالیتهایی است که در راستای زنده نگه داشتن دفاع مقدس و فرهنگ دفاع مقدس در کشور انجام شده است.
وی با اشاره به جایگاه بزرگداشت هفته دفاع مقدس افزود: شاخصترین اقدام در این زمینه، بزرگداشت هفته دفاع مقدس بوده که با اجرای برنامههای متنوع، توانسته رسالت بزرگ انتقال فرهنگ دفاع مقدس از پایان جنگ تا امروز را به خوبی دنبال کند.
وی تأکید کرد: این نشاندهنده اهمیت کاری است که ما در راستای بزرگداشت هفته دفاع مقدس داریم.
استاندارکرمان با اشاره به ضرورت انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان گفت: همواره بر انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان تأکید داشتهام، زیرا بخشی از نسل جوان روزبهروز از این فرهنگ فاصله میگیرد و این موضوع دغدغه همه ماست.
طالبی، ادامه داد: وقوع دو جنگ در طول یک سال و چند ماه گذشته، در کنار همه تهدیدها و مشکلاتی که ایجاد کرده، فرصتهایی نیز به وجود آورده است که باید از آنها برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جدید استفاده کرد.
وی افزود: نسلی که بیش از هر نسل دیگری مورد توجه ما برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس است، اکنون جنگ را دیده و درک نزدیکی از جنگ، نوع تعاملات در شرایط جنگی، دشمنیهای صورتگرفته با نظام جمهوری اسلامی ایران و جنایتهای رخداده توسط دشمن پیدا کرده است.
استاندار کرمان تصریح کرد: ما کار راحتتری برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس و فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت به نسل جدید داریم.
طالبی، با ابراز امیدواری از اینکه این ظرفیت در فعالیت همه ساختارها و کمیتههای مرتبط مورد توجه قرار گیرد و گفت: امیدوارم بتوانیم رسالت خود را در پاسداشت ایثار و شهادت و جانفشانیهای رزمندگان دوران دفاع مقدس و همچنین دفاع مقدس دوم و سوم، به بهترین شکل در استانی که ریشه در مقاومت و ایثار دارد، نشان دهیم.
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