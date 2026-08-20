فاطمی: امروز مساجد پایگاه راهبری اجتماعات مؤمنانه هستند 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش روز جهانی مسجد که با حضور ارکان مساجد، ائمه جماعات، هیئت‌های امنا، فرماندهان پایگاه بسیج، مدیران کانون‌های فرهنگی و هنری وخادمان مساجد شهرستان شهرکرد در مهدیه مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد با اشاره به اینکه مسجد خانه خدا است، اظهار کرد: این بدان معناست که مسجد مکانی نزدیک به ذات اقدس الهی است لذا مقدس و از هر نقطه دیگری به خدا نزدیک‌تر و برای ارتباط با خدای سبحان است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه توسعه مسجد از امور پسندیده است، ادامه داد: در آیه ۱۹ از سوره مبارکه توبه، آبادسازی مساجد مطرح شده اگرچه جهاد جان و هستی بالاتر است و گرامی شمرده شده است.

محراب مسجد، الهام‌بخش مبارزه با کفر و شرک

امام جمعه شهرکرد محراب مسجد را الهام‌بخش مبارزه با کفر و شرک دانست و گفت: صدها سال طول کشید تا مسجد جایگاه واقعی خود را در جامعه اسلامی پیدا کند همان‌طور که بسیاری دیگر از ارزش‌های اسلامی همچون زیارت اربعین یا جهاد و شهادت به مرور زمان جایگاه واقعی خود را یافتند.

فاطمی با تأکید بر اینکه مساجد کم‌کم جایگاه واقعی خود را یافتند، بیان کرد: محراب مسجد و محل ایستادن امام جماعت در واقع محل حرب با دشمنان و شیاطین است و ما در سال‌های اخیر دیدیم که مسجد محل مقاومت و استقامت و راهبری اجتماعات مؤمنانه و دلدادگان انقلاب اسلامی تبدیل شده است.

وی با تأکید بر اینکه مسجد محل مومنانی شد که با چنگ و دندان از میراث شهدا حفاظت می‌کنند، افزود: مسجد بتدریج به جایگاهی که شایسته آن است می‌رسد و ارکان مسجد هر کدام می‌توانند در این خصوص نقش‌آفرین باشند.

امام جمعه شهرکرد یادآور شد: امروز نگاه خوبی نسبت به جذب و هدایت نوجوانان و جوانان به سمت مسجد وجود دارد و برای این مهم برنامه‌ریزی و هزینه می‌شود. امروز همچنین ائمه جماعات و هیئت امنای مساجد نگاه خوبی برای هدایت و راهبری جوانان و حفظ آنان از آسیب‌ها، از این پایگاه مقدس دارند.

مسجد پایگاه اصلی جهاد تبیین است

وی با تصریح اینکه مسجد یک سد محکم در برابر دشمن است، توضیح داد: جهاد تبیین امروز از پایگاه مسجد توسط خطبا و اساتید و دانشمندان می‌تواند حقایق را به گوش مردم برساند و این، اوج توفیقات ماست که باید از ابن فرصت گرانبها استفاده کرد.

فاطمی با یادآوری اینکه امامت جماعت یک شغل آخر وقت نیست، ادامه داد: امام جماعت برای اثرگذار بودن نباید حضور و فعالیت در مسجد را با عجله و شتاب و برای آخرین لحظات بگذارد و صرفاً به نماز جماعت اکتفا کند.

امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه امروز مسجد می‌تواند محل همدلی و همبستگی خاصه در شرایط کنونی باشد، گفت: مسجد محل حفظ میراث امام شهیدمان است که بر وحدت و اتحاد تأکید داشتند و باید ید واحده باشیم تا برنامه‌های خوبی در مسجد طراحی و اجرا کنیم.