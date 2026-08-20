واگذاری اختیار مولدسازی فضاهای ورزشی به استاندار کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری و شورای عالی ورزش کردستان با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه ورزش اظهار کرد: برای استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود و کمک به توسعه ورزش کردستان، اختیار لازم در زمینه مولدسازی برخی فضاهای ورزشی به استاندار استان تفویض خواهد شد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت مولدسازی می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز برای تکمیل و توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان را تأمین کند و لازم است این ظرفیت با برنامه‌ریزی دقیق مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اهمیت حوزه جوانان گفت: در بخش اشتغال جوانان باید تسهیلات اختصاصی با کارمزد مناسب در نظر گرفته شود و تلاش می‌کنیم سهم مناسبی از منابع اشتغال جوانان به کردستان اختصاص یابد.

دنیامالی افزود: حمایت از جوانان تنها به حوزه ورزش محدود نمی‌شود و باید زمینه فعالیت اقتصادی و اشتغال آنان نیز فراهم شود تا ظرفیت نیروی انسانی استان به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین بر توسعه رشته‌های ورزشی ساحلی در استان تأکید کرد و گفت: برای توسعه این رشته‌ها الزاماً به زیرساخت‌های پیچیده نیاز نیست و با تجهیزات و امکانات مناسب می‌توان فضاهای مورد نیاز را ایجاد کرد.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: با پیگیری مسئولان استان و تأمین منابع، امکان توسعه رشته‌های ساحلی در کردستان وجود دارد و باید از ظرفیت‌های موجود برای گسترش رشته‌های جدید استفاده کرد.

بررسی مطالبات ورزش کردستان در تهران

دنیامالی با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی مسئولان ورزش استان اظهار کرد: مسائل و درخواست‌های حوزه ورزش کردستان را بررسی خواهیم کرد و برای پیگیری آنها جلسه‌ای با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: هماهنگی میان وزارت ورزش، مسئولان استان و نمایندگان مجلس می‌تواند روند حل مشکلات و تأمین منابع مورد نیاز ورزش کردستان را تسریع کند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به ظرفیت‌های علمی و انسانی کردستان گفت: این استان می‌تواند از ظرفیت هوش مصنوعی در حوزه ورزش استفاده کند و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین باید در برنامه‌های توسعه ورزش استان مورد توجه قرار گیرد.

دنیامالی با اشاره به محدودیت‌های موجود برای حمایت از برخی رشته‌های ورزشی غیرالمپیکی و جهانی اظهار کرد: برای رفع این محدودیت‌ها تلاش می‌کنیم با همکاری نمایندگان مجلس، اصلاحات قانونی مورد نیاز دنبال شود تا امکان حمایت بهتر از ورزشکاران این رشته‌ها فراهم شود.

تأکید بر مقاومت و نقش ورزشکاران در جامعه

وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های گذشته با تحریم‌ها و فشارهای مختلف مواجه بوده، اما این فشارها موجب افزایش توانمندی و ایستادگی مردم شده است.

وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در دفاع از کشور افزود: دشمن در عرصه نظامی با مقاومت و توان دفاعی ایران مواجه شده و به همین دلیل به دنبال استفاده از شیوه‌های دیگری برای ایجاد اختلاف و آسیب زدن به جامعه است.

دنیامالی با اشاره به تجربه فتنه‌های مختلف در کشور و به‌ویژه کردستان، بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت تأکید کرد و گفت: جامعه ورزش و جوانان نیز در تقویت همبستگی اجتماعی نقش مهمی دارد.

وی ورزشکاران را از جمله الگوهای اثرگذار جامعه دانست و افزود: قهرمانان ورزشی با موفقیت‌های خود می‌توانند روحیه امید و افتخار را در میان جوانان تقویت کنند.

وزیر ورزش و جوانان همچنین با اشاره به دستاوردهای ورزش ایران در دولت چهاردهم گفت: ورزشکاران کشور در رقابت‌های جهانی و قاره‌ای موفق به کسب هزاران مدال شده‌اند که سهم قابل توجهی از این افتخارات متعلق به بانوان ورزشکار است.

دنیامالی بر ضرورت توسعه ورزش‌های سالنی و حمایت از رشته‌های مختلف ورزشی تأکید کرد و گفت: سیاست وزارت ورزش، استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای رشد ورزش قهرمانی، همگانی و توسعه فعالیت‌های جوانان است.

وی در پایان بر پیگیری مطالبات مطرح‌شده از سوی مسئولان کردستان تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های ورزشی استان قابل توجه است و وزارت ورزش برای رفع موانع و فراهم کردن زمینه رشد ورزشکاران و جوانان کردستان از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود استفاده خواهد کرد.