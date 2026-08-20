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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

وزش تندباد در استان سمنان؛ ایوانکی همچنان صدرنشین

وزش تندباد در استان سمنان؛ ایوانکی همچنان صدرنشین

سمنان- مدیرکل هواشناسی سمنان از وزش بادهای شدید در اقصی نقاط این استان خبر داد و گفت: شدت وزش باد نسبتاً شدید در ایوانکی به بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت رسیده است.

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وزش بادهای نسبتاً شدید در نقاط مختلف استان سمنان طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد و بیان کرد: ایوانکی با ۵۰ کیلومتر بر ساعت، بیشترین میزان وزش باد را در سراسر استان سمنان ثبت کرده است.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت اخیر در سمنان۳۳، شاهرود ۲۹ و دامغان ۳۶ کیلومتر بر ساعت بوده است، افزود: کارشناسان هواشناسی استان سمنان سرعت وزش باد در گرمسار را ۴۳ کیلومتر بر ساعت ثبت کرده اند.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان ادامه داد: سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت اخیر در بیارجمند ۲۹، آرادان ۲۲، بسطام ۲۹، میامی ۴۳، رضوان ۴۳، شهمیرزاد ۳۶ و حسینیان ۴۷ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مصطفوی همچنین گفت: در این بازه زمانی سرعت وزش باد در باغستان ۱۴، کوهان ۱۴، مهدیشهر ۴۳، نردین ۱۴، امیریه ۲۵، سرخه ۳۶، قلعه نوخرقان ۱۴ و کلاته خیج ۲۲ کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت اخیر در فولاد محله ۴۳ کیلومتر بر ساعت بوده است، ابراز داشت: سرعت وزش باد در ایشتگاه فرودگاه شاهرود ۲۹، ایستگاه فرودگاه سمنان ۴۳، پرور ۴۷، آهوان ۳۶ و افتر ۴۰ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین با اشاره به تداوم وزش بادهای شدید در استان تا پایان روز شنبه بیان کرد: هواشناسی هشدار زرد رنگ خود را فعال کرده است.

کد مطلب 6922254

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