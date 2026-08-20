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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

نفوذ و ماندگاری توده هوای گرم در لرستان

نفوذ و ماندگاری توده هوای گرم در لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان از نفوذ و ماندگاری توده هوای گرم در این استان خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی و نفوذ و ماندگاری توده هوای گرم در لرستان، اظهار داشت: این شرایط از امروز پنج‌شنبه آغاز و تا روز دوشنبه ادامه دارد.

وی از افزایش مصرف حامل‌های انرژی، خطر گرمازدگی در گروه‌های سنی و حساس، خطر آتش‌سوزی در مراتع، احتمال خسارت ناشی از تنش دمایی در بخش کشاورزی و دامداری و... خبر داد و بر لزوم مدیریت بهینه مصرف حامل‌های انرژی، خودداری از فعالیت گروه‌های سنی و بیماران در فضای باز طی ساعات گرم روز، انجام آبیاری باغات و مزارع در ساعات خنک شبانه‌روز، خودداری از برپایی آتش در طبیعت و... تأکید کرد.

کد مطلب 6922253

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