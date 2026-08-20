پرونده کلاهبردار میلیاردی متواری در یزد بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری گفت: در پی دریافت حکم قضایی مبنی بر جلب یک محکوم فراری، ماموران اداره عملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان یزد اقدامات لازم در این زمینه را آغاز کردند.

وی افزود: با تحقیقات پلیس، مشخص شد متهم با سوابقی همچون کلاهبرداری، تهدید، هتک حیثیت، نشر اکاذیب و نیز زندان دارای ۲۷۱ فقره پرونده در محاکم قضایی بوده و در حال حاضر با پرونده کلاهبرداری ۳۰۰ میلیارد ریالی با تعداد شاکیان بالا متواری است.

فرمانده انتظامی استان افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی مخفیگاه متهم فراری که مدت سه سال خود را از دید ماموران مخفی نگه داشته بود در یکی از مجتمع های آپارتمانی شهر یزد شناسایی و او را در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

سردار دلیری خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده تحویل دستگاه قضایی استان یزد شد.