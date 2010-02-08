محمد اشرفی به خبرنگار مهر گفت: نگاه غلطی وجود دارد که می‌گوید فقط فیلمهای کمدی در اکران نوروزی موفق می‌شوند اما تجربه نشان داده اگر فیلمی جذاب باشد و ساختار سینمایی مناسب داشته باشد می‌تواند با مخاطب ارتباط برقرار کند. مهمترین نیاز اکران نوروزی تنوع فیلمهایی است که در این مقطع روی پرده می‌روند.

وی ادامه داد: یکی از عوامل موفقیت فیلم قصه آن است و مجموعه عوامل می‌تواند در موفقیت یک فیلم سهم داشته باشد. تهیه‌کنندگان و پخش‌کننده‌ها باید این موضوع را در نظر داشته باشند که تبلیغات و شرایط معرفی فیلم می‌تواند در فروش آن تاثیر داشته باشد. بسیاری از فیلمها از نبود اطلاع‌رسانی درست لطمه می‌بینند.

اشرفی افزود: سینمای ایران فیلمهای خوبی دارد که می‌توانند در جذب مخاطب موفق باشند. تعدادی از این آثار در جشنواره فیلم فجر روی پرده رفتند و به این جشنواره رونق دادند اما این همه بضاعت سینمای ایران نیست و تعدادی از تولیدات که در جشنواره اکران نشده‌اند می‌توانند گیشه سال 89 را گرم کنند.

این سینمادار گفت: بهترین روش این است که اکران نوروز از اسفندماه شروع شود تا مخاطبان سینمای ایران بتوانند برای تماشای فیلم مورد نظرشان برنامه‌ریزی کنند. سینمای ایران فیلمهای جذاب و متنوعی دارد که اگر درست معرفی شوند و زمان مناسب روی پرده بروند فروش بالایی دارند اما از این پتانسیل استفاده نمی‌شود.