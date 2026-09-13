فرصت ۴ ساعته برای نجات بیماران سکته مغزی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد روزبه، در گفتگو با رادیو سلامت به بررسی چالشهای مرگبار سکته مغزی پرداخته و ضمن شناسایی علائم هشداردهنده، بر اهمیت حیاتی زمان در نجات جان بیماران و بازگرداندن عملکرد مغزی تأکید کرد.
وی تصریح کرد: سکته مغزی یکی از اورژانسیترین وضعیتهای پزشکی است که نیاز به تشخیص سریع و مداخله فوری دارد. مجموعهای از علائم کلیدی وجود دارد که در صورت مشاهده باید بلافاصله واکنش نشان داد.
روزبه با بیان علائم شایع و هشداردهنده سکته مغزی گفت: از جمله علائم شایع و هشداردهنده بروز سکته مغزی شامل مواردی همچون افتادگی ناگهانی صورت، ضعف و بیحسی در یکی از اندامها، اختلال در تکلم و دشواری در صحبت کردن، کاهش ناگهانی سطح هوشیاری و همچنین بروز دوبینی است.
وی تأکید کرد: مشاهده هر یک از این علائم، حتی اگر به صورت گذرا باشد، نشانهای جدی و نیازمند بررسی فوری است.
روزبه، بر اهمیت زمان به عنوان عامل تعیینکننده در بقا و میزان بهبودی بیمار تمرکز کرد و خاطرنشان ساخت: در صورت مشاهده هرگونه از علائم فوق، بهترین و تنها اقدام صحیح، تماس فوری با اورژانس ۱۱۵ است. تأخیر در این مرحله میتواند منجر به آسیبهای جبرانناپذیر مغزی شود.
این متخصص مغز و اعصاب، همچنین با اشاره به داروی بسیار مؤثر «آر تی پی» که در درمانهای تخصصی سکته مغزی استفاده میشود، هشدار داد: این دارو دارای یک پنجره زمانی بسیار محدود است و تنها تا چهار ساعت و نیم پس از شروع علائم، فرصت طلایی برای تزریق آن وجود دارد. پس از گذشت این بازه زمانی، امکان استفاده از این دارو که میتواند مانع از گسترش آسیبهای مغزی شود، وجود نخواهد داشت؛ از این رو سرعت عمل تیمهای پزشکی و خانواده بیماران در انتقال بیمار به مراکز درمانی، تعیینکننده سرنوشت درمان است.
روزبه با اشاره به اهمیت سبک زندگی، بر لزوم پیشگیری از این بیماری تأکید کرد و شعار امسال در حوزه سلامت مغز و اعصاب، یعنی مبارزه با سکته مغزی از طریق فعالیت بدنی و ورزش منظم را به عنوان راهکاری کلیدی برای کاهش ریسک ابتلا معرفی کرد.
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