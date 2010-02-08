صادرات فرش گلستان هزار درصد رشد یافت

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در سال جاری 14 هزاز و 79 تن فرش از گمرکات استان به خارج صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 1200 تن بود، هزار و 73 درصد رشد داشت.

وی اظهار داشت: ارزش دلاری این مقدار صادرات فرش در سال جاری 49 هزار و 277 دلار بود که در این زمینه نیز با رشد 948 درصد روبرو بوده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری صادرات محصولات پتروشمی استان با تغییر چندانی نسبت به مدت مشابه سال قبل نداشت و 116 هزار و 596 تن رسید.

به گفته شهریاری، همچنین در صادرات محصولات صنعتی با رشد 60 درصدی روبرو بوده ایم که 44 میلیون و 32 هزار و 564 تن کالا صادر شد که ارزش آن 48 میلیون و 656 هزار و 593 دلار بوده است.

مدیر کل گمرکات گلستان بیان داشت: در این مدت هفت میلیون و 704 هزار و 579 تن محصولات فلزی از گمرکات استان به خارج صادر شد که با رشد 103 درصدی روبرو بوده است.

وی یادآورشد: این در حالیست که صادرات محصولات کشاروزی و مواد معدنی در استان نسبت به سال قبل به ترتیب 46 و 12 درصد کاهش داشته است.

شهریاری عنوان کرد: 15 میلیون و 592 هزار و 185 تن محصولات کشاورزی و 38 میلیون و 286 هزار و 853 تن محصولات معدنی در استان صادر شد.