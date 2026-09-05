دستیار پوتین: مذاکرات رئیس جمهور با نمایندگان ترامپ بسیار صریح بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، کاخ کرملین گزارش داد که جلسه سه ساعته ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه و جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد رئیسجمهوری آمریکا در مسکو پس از سه ساعت پایان یافته است.
در همین راستا، خبرگزاری تاس روسیه گزارش داد که یوری اوشاکوف، دستیار رئیسجمهور روسیه، اعلام کرده که مذاکرات پوتین با ویتکاف و کوشنر سازنده و بسیار صریح بوده است.
وی افزود که ویتکاف و کوشنر متعهد شدند از ارزیابیهای پوتین درباره حلوفصل مناقشه اوکراین در مذاکرات خود در کییف استفاده کنند.
دستیار رئیسجمهور روسیه همچنین اعلام کرد که پوتین بر عزم خود برای ورود به گفتگویی سازنده با آمریکا درباره حلوفصل مناقشه اوکراین تأکید کرده است.
به گفته اوشاکوف، پوتین در دیدار با فرستادگان ترامپ بر ضرورت رسیدگی به تمامی علل ریشهای مناقشه اوکراین تأکید کرد.
وی بدون ذکر جزییات تنها گفت که ویتکاف و کوشنر پیشنهادهای خود را برای حلوفصل مناقشه در اوکراین ارائه کردند.
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