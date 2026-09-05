  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۶

طنین فریاد «مرگ بر آمریکا» در اجتماع شبانه سلماسی‌ها

طنین فریاد «مرگ بر آمریکا» در اجتماع شبانه سلماسی‌ها

سلماس- مردم ولایی سلماس با فریادهای «مرگ بر آمریکا» در اجتماع شبانه خشم و نفرت خود را از استکبار جهانی نشان دادند.

دریافت 19 MB
کد مطلب 6938529

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها