https://mehrnews.com/x3cYRF ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۶ کد مطلب 6938529 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۶ طنین فریاد «مرگ بر آمریکا» در اجتماع شبانه سلماسیها سلماس- مردم ولایی سلماس با فریادهای «مرگ بر آمریکا» در اجتماع شبانه خشم و نفرت خود را از استکبار جهانی نشان دادند. دریافت 19 MB کد مطلب 6938529 کپی شد مطالب مرتبط دیار آفتاب؛ ۱۸۹ شب تجدید بیعت با ولایت در اوج اقتدار شکوه حضور مردم خمین در یکصد و هشتاد و نهمین شب بیعت با رهبر انقلاب ۱۸۹ شب پایداری؛ مردم تبریز بر عهد خود پایبند هستند فریاد مردم پلدختر علیه جنایات آمریکا برچسبها شهرستان سلماس تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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