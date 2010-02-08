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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۲۴

نخستین بار در 15 سال گذشته؛

رئیس جمهور ترکیه به هند می رود

رئیس جمهور ترکیه به هند می رود

رئیس جمهور ترکیه برای نخستین بار در 15 سال گذشته به هند می رود که این امر برای گسترش روابط دو کشور مهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، بر اساس برنامه از پیش اعلام شده سفر "عبدالله گل" به هند و بنگلادش از 7 تا 13 فوریه ( 18 تا 24 بهمن ) انجام می شود و رئیس جمهور ترکیه را در این سفر گروهی از بازرگانان ترک همراهی خواهند کرد.

در همین رابطه "رامیندار سینگ جسال" سفیر هند در آنکارا می گوید : بدیهی ترین شریک موجود در آسیا برای ترکیه هند است و این سفر می تواند روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.

وی در ادامه افزود : امروز آنچه ما خواهان آن هستیم ترجمه و یا تغییر روابط تاریخی به روابط مدرن است.

بر اساس این گزارش، همکاری های دو جانبه و بین المللی در مورد مسائلی چون افغانستان، مبارزه با تروریسم همچنین همکاری های علمی، اقتصادی و فنی از جمله مهمترین محورهای مذاکرات گل در هند خواهد بود.

به نوشته این روزنامه، افزایش رفت و آمدهای دیپلماتیک میان ترکیه و هند بیانگر این مطلب است که منافع مشترک زیادی برای دو کشور وجود دارد.

سفر گل به هند در حالی انجام می شود که جسال در روزهای گذشته از تمایل دهلی نو برای ساخت نیروگاه هسته ای برای ترکیه خبر داده بود.

کد مطلب 1031995

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