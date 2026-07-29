به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، یکی از مسئولان بخش انرژی اوکراین اعلام کرد که کی یف با سخت ترین فصل زمستان از ابتدای جنگ تاکنون رو به رو خواهد شد چرا که ضربات سختی به بخش انرژی این کشور وارد آمده است.

اضافه کرد که بسیاری از زیرساخت های انرژی در معرض حملات قرار گرفته و روند بازسازی آنها به طول می انجامد. در نیروگاه های شماره ۵ و ۶ کی یف برق تولید نمی شود.

پیشتر نیز وزیر انرژی اوکراین از مردم این کشور خواسته بود خود را برای یک زمستان سخت آماده کنند.

این در حالی است که روز گذشته مسکو اعلام کرد نیروهای مسلح اوکراین شدت حملات به جایگاه‌ های سوخت در روسیه را افزایش داده‌اند.