پارکینگ های مهران همچنان دارای ظرفیت پارک خودرو را دارند

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: تمامی پارکینگ‌های تعیین‌شده در شهر مهران جهت ارائه خدمات به زائران آماده هستند و در حال حاضر هیچ‌گونه معضل یا مشکل پیش‌بینی‌شده‌ای در زمینه اسکان، توقف خودروها و مدیریت ترددها وجود ندارد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های موجود، خاطرنشان کرد: پارکینگ بزرگ اربعین مهران همچنان دارای ظرفیت پذیرش خودروهای زائران است و با برنامه‌ریزی دقیق، این مرکز می‌تواند حجم بالای خودروهای ورودی را به خوبی مدیریت کند.

وی تصریح کرد: از زائران عزیز درخواست شده است تا برای مدیریت بهتر ترددها، از ظرفیت‌های مشخص‌شده و پارکینگ‌های رسمی استفاده کنند.