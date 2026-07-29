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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۲

پارکینگ های مهران همچنان دارای ظرفیت پارک خودرو را دارند

پارکینگ های مهران همچنان دارای ظرفیت پارک خودرو را دارند

ایلام - فرماندار مهران گفت: پارکینگ های مهران همچنان دارای ظرفیت پارک خودرو را دارند.

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: تمامی پارکینگ‌های تعیین‌شده در شهر مهران جهت ارائه خدمات به زائران آماده هستند و در حال حاضر هیچ‌گونه معضل یا مشکل پیش‌بینی‌شده‌ای در زمینه اسکان، توقف خودروها و مدیریت ترددها وجود ندارد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های موجود، خاطرنشان کرد: پارکینگ بزرگ اربعین مهران همچنان دارای ظرفیت پذیرش خودروهای زائران است و با برنامه‌ریزی دقیق، این مرکز می‌تواند حجم بالای خودروهای ورودی را به خوبی مدیریت کند.

وی تصریح کرد: از زائران عزیز درخواست شده است تا برای مدیریت بهتر ترددها، از ظرفیت‌های مشخص‌شده و پارکینگ‌های رسمی استفاده کنند.

کد مطلب 6902436

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